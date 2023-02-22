倫敦時裝周／Simone Rocha鮮血幻化紅色蝴蝶結　《魔戒》甘道夫開場太精彩

實習記者蔡孟廷／綜合報導

眾所期待的2023倫敦秋冬時裝周在（21日）畫上圓滿的句點，作為最具有前瞻性、實驗性的時裝周，每年都以無窮的創意與前衛的設計，開拓時裝的無限可能。Simone Rocha將愛爾蘭傳統慶典豐收季（Lunghnasadh）的暗黑、血腥，轉譯為浪漫、夢幻，虛實交錯的神話故事；S.S. Daley邀請《魔戒》（The Lord of the Rings）甘道夫（Gandalf）的演員伊恩麥卡連（Ian McKellen）為其開場，講述一段不為人知的海洋歷險。



Simone Rocha

做為每次倫敦時裝周的主角之一，Simone Rocha這季驚喜依舊，秀場上捨棄了前幾季愛用的大輪廓，反而是回顧2018、2019年更加保守、中性、無性別的剪裁，找回品牌文靜、溫和的中世紀古典形象。皮衣上如繁星點點的水鑽串珠，澎紗、蝴蝶結所營造出的浪漫、少女，結合稻穗與拉菲草，讓田園與恬淡自適，如一縷輕煙籠罩整個秀場。

▲在皮衣、西裝上鑲嵌的水鑽、蝴蝶結、澎袖與中性剪裁的浪漫氛圍，Simone Rocha再一次用設計重新定義性別。（圖／翻攝自IG@simonerocha_）

蝴蝶結是本季的重要元素之一，以各種不同形式出現，如飛行外套上的機能綁帶、模特兒臉上的妝容、洋裝上的裝飾，將男女裝的界線模糊，同時也能看到兩種性別在Simone Rocha詩意唯美的設計語言之下，彼此相互呼應、呈現出截然不同的風格，而秀場上搶眼的紅色，則代表豐收季中塗抹鮮血的傳統，為整場秀增添一絲驚悚與暗黑。

▲利用滿滿的蝴蝶結象徵童趣浪漫，而拉菲草自帶的休閒田園風格為整場秀增加更多不同樣貌。（圖／翻攝自IG@simonerocha_）

S.S. Daley

做為2022年LVMH大獎的得主，S.S. Daley自品牌創立之初就不斷大放異彩，本次秀場更邀請《魔戒》甘道夫的飾演者伊恩麥卡連為其開場，朗頌桂冠詩人丁尼生（Alfred, Lord Tennyson）的《國王敘事詩》（Idylls of the King）之中的章節《亞瑟的降臨》（The Coming of Arthur），揭開滿是柔情與酷兒元素的航海服飾，也是對曾祖父討海生活的致敬。

而主題《九重浪》（The Ninth Wave）則是指航海者們口中，傳說不斷增強的波浪，最終將船隻摧毀，模特兒們化身成瀕臨死亡的人們，衣衫襤褸抓著木板求生的場景完美還原。象徵航海員的大盤帽、條紋上衣、水手服與海軍大衣，設計師將航海這份相對陽剛的職業做為靈感，同時增加不少女性化、陰柔與性少數的元素，增加設計的多元性。

▲利用海軍風格向曾祖父的航海經驗致敬，S.S. Daley用全新角度為航海服飾提供不同樣貌。（圖／翻攝自IG@harry_lambert）