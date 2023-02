倫敦時裝周／Simone Rocha鮮血幻化紅色蝴蝶結　《魔戒》甘道夫開場太精彩

實習記者蔡孟廷/綜合報導

眾所期待的2023倫敦秋冬時裝周在(21日)畫上圓滿的句點,作為最具有前瞻性、實驗性的時裝周,每年都以無窮的創意與前衛的設計,開拓時裝的無限可能。Simone Rocha將愛爾蘭傳統慶典豐收季(Lunghnasadh)的暗黑、血腥,轉譯為浪漫、夢幻,虛實交錯的神話故事;S.S. Daley邀請《魔戒》(The Lord of the Rings)甘道夫(Gandalf)的演員伊恩麥卡連(Ian McKellen)為其開場,講述一段不為人知的海洋歷險。



Simone Rocha

做為每次倫敦時裝周的主角之一,Simone Rocha這季驚喜依舊,秀場上捨棄了前幾季愛用的大輪廓,反而是回顧2018、2019年更加保守、中性、無性別的剪裁,找回品牌文靜、溫和的中世紀古典形象。皮衣上如繁星點點的水鑽串珠,澎紗、蝴蝶結所營造出的浪漫、少女,結合稻穗與拉菲草,讓田園與恬淡自適,如一縷輕煙籠罩整個秀場。

▲在皮衣、西裝上鑲嵌的水鑽、蝴蝶結、澎袖與中性剪裁的浪漫氛圍,Simone Rocha再一次用設計重新定義性別。(圖/翻攝自IG@simonerocha_)

蝴蝶結是本季的重要元素之一,以各種不同形式出現,如飛行外套上的機能綁帶、模特兒臉上的妝容、洋裝上的裝飾,將男女裝的界線模糊,同時也能看到兩種性別在Simone Rocha詩意唯美的設計語言之下,彼此相互呼應、呈現出截然不同的風格,而秀場上搶眼的紅色,則代表豐收季中塗抹鮮血的傳統,為整場秀增添一絲驚悚與暗黑。

▲利用滿滿的蝴蝶結象徵童趣浪漫,而拉菲草自帶的休閒田園風格為整場秀增加更多不同樣貌。(圖/翻攝自IG@simonerocha_)

S.S. Daley

做為2022年LVMH大獎的得主,S.S. Daley自品牌創立之初就不斷大放異彩,本次秀場更邀請《魔戒》甘道夫的飾演者伊恩麥卡連為其開場,朗頌桂冠詩人丁尼生(Alfred, Lord Tennyson)的《國王敘事詩》(Idylls of the King)之中的章節《亞瑟的降臨》(The Coming of Arthur),揭開滿是柔情與酷兒元素的航海服飾,也是對曾祖父討海生活的致敬。

而主題《九重浪》(The Ninth Wave)則是指航海者們口中,傳說不斷增強的波浪,最終將船隻摧毀,模特兒們化身成瀕臨死亡的人們,衣衫襤褸抓著木板求生的場景完美還原。象徵航海員的大盤帽、條紋上衣、水手服與海軍大衣,設計師將航海這份相對陽剛的職業做為靈感,同時增加不少女性化、陰柔與性少數的元素,增加設計的多元性。

▲利用海軍風格向曾祖父的航海經驗致敬,S.S. Daley用全新角度為航海服飾提供不同樣貌。(圖/翻攝自IG@harry_lambert)