新照曝光！LOEWE的2D帽T穿起來長這樣　迪麗熱巴拿DIOR夯包帥翻

▲加拿大女星泰勒羅素為LOEWE拍攝2023春夏形象廣告。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

透過照片說故事很有意思，除了掌鏡者與被拍攝者，還有觀看者的想像。近日LOEWE發布2023春夏女裝形象廣告，女星泰勒羅素（Taylor Russell）穿2D帽T，或是手捧蓬蓬的Puff Goya包，都充滿張力，DIOR形象照則邀來多名女性詮釋全新的Lady 95.22 包，迪麗熱巴以帥氣褲裝展現率性、摩納哥王妃 Beatrice Borromeo則是優雅自信，散發獨到魅力。

▲2022年9月底，泰勒羅素穿黑色小洋裝為LOEWE的2023春夏秀開場。





▲泰勒羅素穿LOEWE 2023春夏系列中的「平面」帽T，很有效果。

加拿大女星泰勒羅素演出電影《骨肉的總和》（Bones and All）拿下威尼斯影展最佳新演員獎，聲勢更上一層樓，去年（2022）9月底她為LOEWE 2023春夏大秀開場，11月成為全球品牌大使，LOEWE創意總監Jonathan Anderson盛讚：「她給我很大的啟發，我很少有如此深刻的感受。」

▲泰勒羅素以及具張力的肢體動作，展現LOEWE新裝與Puff Goya包。





▲LOEWE 2023春夏包包、鞋款。

成為品牌大使後，泰勒羅素拍攝了2023早春、《霍爾的移動城堡》聯名系列形象照，最新的2023春夏廣告由知名攝影師 David Sims 掌鏡，泰勒羅素以帶點古靈精怪、極為吸睛的肢體動作，演繹多款服裝與配件。她沒有重穿時裝秀上的黑色洋裝，而是以火鶴上衣、如像素畫出的2D帽T等充滿特色的設計，展現新系列的強烈樣貌，彼此十分契合。

▲迪麗熱巴以帥氣褲裝詮釋DIOR Lady 95.22包款。

DIOR的Lady 95.22 包是近日備受矚目的焦點，因此陸續邀集多名不同領域的女性拍攝形象照，透過黑白照片、拿掉色彩的干擾，以更純粹的影像，展現出DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri向來專注且強調的女性力量。

外型亮麗的迪麗熱巴是DIOR品牌大使，從小學習舞蹈、鋼琴等樂器，演技也獲得不少獎項肯定，在旅居紐約的法國攝影師 Brigitte Lacombe的鏡頭下，她穿著雙排扣外套、牛仔褲與樂福鞋，Lady 95.22 包以長背帶斜挎，自在又慵懶地或坐或站，展現帥氣有個性的一面，她在受訪時表示，這身裝扮很接近她的日常：「平時穿衣服就是穿得舒適，穿得舒服最重要。」Lady 95.22 包則因為容量大，因此很符合她的需求。

▲摩納哥王妃 Beatrice Borromeo拍攝DIOR Lady 95.22形象照，優雅自信。

今年37歲的摩納哥王妃 Beatrice Borromeo出生義大利貴族、2015年嫁給「全球最帥王子」之一的Pierre Casiraghi，夫妻倆目前都是DIOR品牌大使，根本童話故事裡的人物。 Beatrice Borromeo家世顯赫、外貌姣好，除了外在條件一流，她的內在也相當出色，畢業於米蘭博科尼大學（Bocconi University）、紐約的哥倫比亞大學，之後以記者為業，還曾寫專欄、拍攝紀錄片，生活豐富多彩。

為DIOR Lady 95.22 拍攝形象照，簡單的高領毛衣與窄裙、長髮塞在領子裡，優雅中散發著隨興與自信，她挽著包包若有所思，或雙手環抱但眼神堅定，這世界上想要變成她的人一定相當多，透過這些影像，能得到充沛能量。

▲DIOR Lady 95.22拿鐵白金把手小型提包210,000元（左）、黑色銀把手中型提包235,000元。