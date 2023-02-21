學生族最佳範本！42歲郭靜愛用彩妝才250元　7支唇彩放化妝包不離身

記者李薇／台北報導 圖／cclairekuoo IG

歌手郭靜擁有甜美嗓音，療癒的曲風深受許多粉絲喜愛，已經42歲的她最近也在社群網站分享自己隨身化妝包，裡面光是唇彩就有7支，她表示，平常都是自己化妝，速度比較快，覺得保持年輕的方式，就是長期保持愉快的心情跟正向能量，就可以有年輕的心。

【郭靜隨身化妝包必帶好物】

1.KATE 粉餅

KATE的開架粉餅主打控油、持妝，是油性肌膚人的好幫手，可以創造出零油光的乾爽妝容，一盒用來上妝或是補妝都很好用，一貫黑色粉盒也相當有質感。

2.media 優雅柔光頰彩，售價250元

「我喜歡這種有點粉粉的顏色，擦起來氣色感覺蠻好的」，郭靜特別喜歡這種有點蜜桃色的頰彩，而這款單品一直都是開架的好物，粉質服貼、色選多元，什麼膚色都可以找到合適的色調。

3.4u2 軟糖潤唇膏，售價320元



面對雙唇乾燥又想要有好氣色的時候，潤色護唇膏就相當好用，輕鬆上妝也不會過於顯色或是突兀，素顏擦也沒問題。

4.INTO YOU 極致霧面唇頰兩用唇泥

郭靜的化妝包裡面，光是這款唇泥就有兩支，不同的顏色可以打造不同的霧面妝感，而且絲絨般的質地顯色又不會乾燥，很服貼雙唇。

5.YSL 奢華緞面絨霧唇膏，售價1550元

這一支YSL唇彩是郭靜化妝包裡面算是數一數二的專櫃單品，因為很喜歡，所以上面還特別刻上了自己的英文名字Claire，有角度的煙管設計相當時髦。

6.CANMAKE 持久眉毛定型液，售價250元

在用眉筆畫完眉毛之後，郭靜習慣會使用眉毛定型液，讓有些歪斜的眉流可以更服貼、流暢地展現出形狀，毛流感更順，看起來會更俐落、整齊。

從郭靜的化妝包理面也可以發現，不少都是出自開架品牌的好物，價格親民又好用，不少單品甚至只要250元就可以擁有，可以說是學生族最好的新手範本，從女星愛用入手不會錯。