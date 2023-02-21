ITZY來台開唱前曝喜訊　戴G-SHOCK新錶撈時尚財

▲CASIO宣布ITZY成為G-SHOCK品牌大使。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2019年出道的南韓女團「ITZY」，熱門歌曲《WANNABE》的官方影片於2020年3月在YouTube上發布後，觀看次數突破了 4.7 億次，在IG已有超過1845萬粉絲追蹤，人氣紅不讓，代言機會也滾滾而來，繼擔任新加坡輕奢時尚品牌CHARLES & KEITH（暱稱「小CK」）的全球形象大使，日本品牌CASIO今宣布ITZY成為G-SHOCK品牌大使。

▲ITZY佩戴的GM-S110PG-1A腕錶（左）6,500元，GM-S5600PG-4腕錶6,000元。

ITZY將於2月26日來台在林口體育館開唱，演唱會前先曝光代言喜訊，接下G-SHOCK品牌大使任務，在首波釋出的形象照中，5位成員禮志、Lia、留真、彩領和有娜各穿上黑白色系服裝，分別演繹八角外觀的GM-S2100系列、繼承首款G-SHOCK DW-5000C經典方形設計的GM-S5600系列與指針數位雙顯的GM-S110腕錶，品牌鎖定年輕女性市場的企圖心不言可喻。

▲ITZY拍攝CHARLES & KEITH春季形象照，青春洋溢。（圖／CHARLES & KEITH提供，以下同）

高人氣的ITZY不僅吸引腕錶品牌，也與時尚品牌「小CK」緊密合作，在最新形象照中穿搭繽紛服裝與包款，展現青春無敵的魅力；5位團員的超強帶貨力也反映在代言的開架美妝品牌媚比琳（MAYBELLINE）上，讓粉絲們都想有一支飛天翹防水睫毛膏，學她們畫出迷人的電眼效果。