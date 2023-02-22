試・開箱／黑色素清零！5款大勢美白精華必Pick　毒蛇雜誌譽「毛孔救世主」

記者李薇／台北報導

夏天不少人都會穿上細肩帶背心或是比基尼去海邊，因此白皙的肌膚就更顯重要，別再等夏天才來美白，那可就來不及，從現在還包緊緊的時候，就可以加強亮白的修護，以下就盤點幾款實力看漲的美白單品，想要白出一道光，從現在就開始呵護。

＃倩碧 超激光勻淨白淡斑精華露，175ml、售價1580元

從化妝水就開始淡斑，倩碧推出全新的精華露，被譽為是「水晶露」的精華水定位單品，帶有一點點凝膠感質地，如同果凍一般清爽好吸收，蘊含獨創專利CL302淡斑淨膚科技、靜岡玉露萃取跟玻尿酸成分，美白同時保濕潤澤。

＃迪奧 雪晶靈極亮光采水凝露，175ml、售價2700元

透明瓶身裡面有著點點雪花飄落的水凝露，裡面添加來自瑞士瓦萊州迪奧花園中，以自然農法、手工摘採的雪絨花，顆顆細小晶球蘊含了維他命E與維他命C精華微珠，美白是基本，還能同時為肌膚打造控油、舒緩的保濕效果。

＃蘭蔻 超極光淨亮淡斑激萃，30ml、售價3780元

延續蘭蔻極光水的超強淨透力，2023年終於推出此系列的第二支單品「超極光淨亮淡斑激萃」，裡面添加10%二代果酸PHA、5%菸鹼醯胺、山毛櫸芽萃取，讓肌膚可以更溫和又光速淡化暗沉，同時體現更加平滑、細緻的肌膚紋理。

＃ORBIS 全能盈白精華霜，30g、售價1700元

「國民解憂精華霜」將日本最新科研成分注入，關注的不只是全面白皙，而是強化皺紋與斑點所造成的惱人問題，除了W菸鹼醯胺成分，更從加水分解的米糠精華搭配洋甘菊精華，攜手聯合成為MS核芯複合成分，可以加強調理出Q彈緊緻的肌膚處方。

＃unlabel LAB 超快毛孔清零維他命VC美容液，50ml、售價1680元

被日本毒舌雜誌「LDK」評測能夠讓毛孔變得細緻的unlabel LAB，其中，黃色款式的VC美容液被搶到缺貨，受封「毛孔救世主」，裡面添加高濃度的維他命C成分，液態水狀質地一塗抹到肌膚就能立刻被吸收，同時又能有感提亮膚色，是小資女必備好物。