陳喬恩93萬粉色鑽錶上手嘆「年紀大會變」　連愛馬仕包也是小粉紅





▲陳喬恩近來喜歡粉紅色，身旁為愛馬仕粉色Picotin Lock包，腳穿香奈兒粉紫色拖鞋。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

43歲的陳喬恩攢錢有術，身上總不乏名牌當季行頭，今她在IG限動po出到錶店買錶，戴上瑞士名錶Franck Muller要價932,000元的Vanguard Lady玫瑰金鑽錶，面盤上的阿拉伯數字時標與錶帶皆為粉紅色，配上滿鑽錶殼相當吸睛，她透露：「我以前不會選粉紅色，年紀大真的會變。」

▲陳喬恩戴上Franck Muller Vanguard Lady玫瑰金鑽錶，932,000元。（圖／翻攝iam_joechen IG）

變的不只是名錶品味，陳喬恩連包款都換上甜美粉紅色，婚後她第一次隨小9歲的老公馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）到婆家過年，即拎著愛馬仕（Hermès）被暱稱為「菜籃子」的粉紅Picotin Lock包，腳踩粉紫色的香奈兒（CHANEL）粉紫色拖鞋；珠寶她則選戴梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典的Vintage Alhambra孔雀石耳環與珍珠母貝項鍊，繽紛色調的穿搭流露活潑氣息。

▲陳喬恩戴梵克雅寶Vintage Alhambra孔雀石耳環144,000元，Vintage Alhambra珍珠母貝項鍊86,500元。（圖／翻攝iam_joechen IG）

除了時髦穿搭，婚姻幸福的陳喬恩也不時在社交平台放閃，日前與老公Alan度過婚後的第一個西洋情人節，她收到玫瑰花束笑得燦爛，完全是戀愛中幸福女人的模樣，她說：「儀式感還是很重要的。」

▲陳喬恩與老公Alan感情甜蜜，情人節當天開心捧著玫瑰花束。（圖／翻攝iam_joechen IG）

