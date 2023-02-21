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日本發明超狂「零食守護者」杜絕無腦暴食！拿一次洋芋片要等30秒才能再吃

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記者李薇／台北報導　圖／seevua.com

美式賣場經常會賣超大包的洋芋片，每次開封總是會一片接著一片塞進嘴裡，追個劇、看場球賽，一包就所剩不多，不知不覺就會攝取過多熱量，日本一個發明家就設計一款「零食守護者」，透明的盒子上面加裝智慧型鎖扣，拿一次要等30秒才能再次開蓋，以前可能10分鐘就可以吃完一包洋芋片，有了這盒子至少要1小時，超狂發明立刻引發網友熱議。

▲零食守護者,洋芋片,。（圖／seevua.com）

這位住在大阪的發明家カズヤシバタ是一位機械工程師，為了防止自己無意識的暴飲暴食，所以決定著手研發這一款「零食守護者」，透過3D列印技術連接電腦晶片，加上感應裝置，原本從商店買的一般零食收納盒就像是有了新靈魂，可以自主開關盒蓋跟計算時間。

▲零食守護者,洋芋片,。（圖／seevua.com）

使用「零食守護者」的方式也非常簡單，只要按下開關，就會自動開啟計時功能，打開蓋子之後，它會感應手部伸進去取零食的動作，一旦拿出洋芋片就會立刻關上蓋子，計時30秒才可以再次開蓋，中間過程都是上鎖狀態，連開蓋按鍵都會被扣住，完全無法開啟。

當然，設計者也想過投機取巧的方式，就是在開蓋的時候，直接把整盒洋芋片倒進盤子裡，但機器已經被設置，只要這樣做的話，「零食守護者」蓋子就會立刻關上，再也打不開，所以想突破蓋子的防禦可以說是行不通，相當有趣。

「零食守護者」的影片一PO上網之後，立刻引發許多網友討論，不少人都留言，「大概使用一次，洋芋片就不會再放進去了」、「適合學習的時候藏手機」、「把錢放進去也可以省錢」、「嘴饞的人有這個機器也會想辦法吃到洋芋片」。

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關鍵字：

零食守護者, 洋芋片

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