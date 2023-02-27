保暖玉米式穿法必備「Oversize外套」　季節限定老花、皮標Logo變亮點

實習記者蔡孟廷／綜合報導

Oversize的寬鬆外套一直是衣櫃不可或缺的必備單品之一，尤其是春天微寒的時候，夠寬鬆的外套才能在裡面穿上內搭，面對多變的溫度，比起厚重的洋蔥式穿法，容易穿脫，能夠隨天氣變化的玉米式穿法是現在最流行的保暖方式，一件外套就能讓你保暖更可以讓你輕鬆有型。

Patou

以大輪廓備受日本年輕女孩們所喜愛的Patou，在2023春夏推出了自己的Logo印花，作為期間限定的單品發售，寬鬆的外套配上圓型的圖案，為整件簡潔的外套增加有力的細節，腰部的抽繩設計更能改變外套的造型，增加整件外套的實穿性與可玩性。

▲寬鬆外套加上品牌期間限定的Logo，為整件簡單的外套增加更多細節。（圖／翻攝自Patou官網）

Simone Rocha

做為浪漫的第一把交椅，Simone Rocha今年也將硬挺、陽剛的飛行外套改造的極具陰柔氣質，將下擺延伸為彷彿裙襬的設計，雙頭拉鍊讓這件外套擁有更多可能性，蓬鬆的輪廓減少整件外套因布料與剪裁所產生的機能感，讓浮誇與可愛盡情展現。

▲寬鬆的外套配上蓬鬆袖子，雙頭拉鍊增加單品的可玩性，為整件外套添加滿滿少女心。（圖／翻攝自Simone Rocha官網）

Loewe

由鬼才設計師JW Anderson所執掌的Loewe總是充滿豐富的童趣與無限可能性，在今年春夏，他將品牌最經典的棉質外套進行改造，防水棉布的布料選擇讓你即使遇到小雨也不用擔心，背後與袖子做的鏤空設計，展現出品牌工藝，條紋內襯也為外套增加細節。

▲軍裝風格的寬鬆外套，配上後方割裂細節，條紋內襯為外套增加若隱若現的亮點。（圖／翻攝自Loewe官網）