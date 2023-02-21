第一眼看見「書」還是「嘴唇」？　測出你的隱藏性格

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近日韓網流傳一張看圖心理測驗，從第一眼看見「書」還是「嘴唇」？測出你的隱藏性格，而這張圖其實是來自印度一家書店Crossword Bookstore推出「有聲書」服務的創意廣告，以簡單的意象，透過錯覺、聯想的方式，將書本與嘴巴的形象合而為一，所以有些人第一眼看到的是書，有些人第一眼看到的則是嘴唇，進而衍伸出對於性格的分析。

Ｑ：第一眼看見「書」還是「嘴唇」？

A：書

B：嘴唇

【解析】



【解析】



【解析】

A：書

第一眼看見書的人，是一個感情充沛的人，容易被人事物給感動，多愁善感的個性讓你總是能有比別人更多的感觸，也因為心思較為細膩，所以你深知誰是真正對你好、誰又只是做表面功夫，並且對收到的善意都會好好收藏、深懷感恩，雖然總體來說是個感性派，但也正因為你善於透過觀察洞悉周遭，所以能夠冷靜、思慮周密的解決問題。

B：嘴唇

第一眼看見嘴唇的人，是個性格坦率、富有正義感的人，你的知心好友並不多，認為朋友重質不重量，所以你所有的慷慨都只分配給真正在乎的人，對待外人與熟人差距很大，不論是友情、愛情，在關係中你特別看重承諾，說過的事絕對盡力做到；此外，這樣的人心中藏有叛逆性格，吃軟不吃硬，別人越是命令、你就越是抗拒，反倒是看到對方示弱、或是表現出不在乎的模樣時，才會自動自發給予幫助。