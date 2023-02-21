cama café 高顏值花咖季！「山茶花拿鐵、青蘋冷萃」日本聯名杯美翻

▲cama café展開「花咖 a cup of spring vibe」主題季。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

春季飲品最適合與花卉結合，cama café自明2月22日起至6月6日展開「花咖 a cup of spring vibe」主題季，二度合作日本花道藝術品牌plantica，從春季限定飲品、餐點到周邊商品都洋溢滿滿的浪漫氛圍。

▲山茶花輕拿鐵。（圖／品牌提供）

▲山茶花青蘋冷萃。（圖／品牌提供）

plantica為日本花道藝術家木村貴史所創立的花藝藝術IP，擅長把鮮明華麗風格延伸到生活中，雙方本次將咖啡風味中的自然花香氣息作為靈感起點，cama café全台門市帶來4款花香咖啡飲品，包含期間限定山茶花青蘋冷萃、藍莓浮雲花園冷萃、山茶花輕拿鐵，以及經典的手沖花香耶加雪菲。獨特之處在於以滑順口感結合清新的鮮花香氣，減輕苦味與酸度，在尾韻淡淡芬芳，也同步換上了期間限定設計咖啡杯，上手絕對時尚。

▲CAMA COFFEE ROASTERS旗艦店獨家販售花咖套餐。（圖／品牌提供）



▲聯名周邊商品。（圖／品牌提供）

偏好在地風味的民眾，CAMA COFFEE ROASTERS旗艦店獨家販售3款主題飲品，包含茶手沖空谷幽蘭、黑糖玉蘭花香拿鐵，與人氣指名精品手沖阿布莊園藝伎，以台灣元素「玉蘭花」為靈感，黑糖粉結合玉蘭花、茉莉花香，層次多元。餐點部分則有法國100%食用鮮花製成的「法式玫瑰草莓烤布蕾」，滿足春季午後療癒時光。Plantica也將美學質感深入周邊商品，插花藝術和印花圖案結合，呈現在冷水瓶、提袋、保溫瓶中，時尚與實用度兼具。

同時，星巴克客製化服務再升級，全新上市四款風味基底糖漿，包括香草風味、焦糖風味、榛果風味、鹹焦糖風味，使常態的飲品能夠在選擇此四款飲料風味糖漿時，即使客製化使甜度降低，仍保有喜愛的香氣與風味。將星巴克客製化選項除「特選豆」、「濃縮咖啡」、「奶類」、「風味糖漿」及「佐料」等選擇外，又帶來更多變化。