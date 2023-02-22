朴恩斌、孝淵帥美亮相！2023秋冬時裝周女神機場穿搭、看秀造型盤點

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

時尚圈一年兩度的大事正式展開，隨著疫情的解封，2023秋冬時裝周絕對會比往年更精彩、更盛大，其中也包括受邀看秀的明星陣容，今年時裝周又會有哪些歐巴、歐膩出席呢？本篇整理韓星們的機場時尚、看秀穿搭，帶你鎖定2023秋冬時裝周的明星話題。

朴恩斌

韓劇《非常律師》女主角朴恩斌，受邀出席Tory Burch 2023秋冬系列大秀，歐膩現身仁川機場時，以Tory Burch Logo白色上衣和牛仔褲，搭配黑色珠飾針織衫，營造出青春活力的樣貌。

朴恩斌在秀上，則是一改在機場時候的活力感，穿上微透膚的裙裝，再披上一件長版西裝外套，展現優雅、幹練的一面，當然還略帶點小性感。

楊祐寧老婆Melinda

和朴恩斌同樣受邀出席Tory Burch大秀的，還有剛宣佈再度懷孕的楊祐寧老婆Melinda，而她特別以黑色透膚上衣，搭配湖水綠裙裝，展現出優雅又性感的女人味，一點也看不出懷孕了呢。

奇恩世

為了Michael Kors 2023秋冬大秀從仁川機場準備飛往紐約的奇恩世，選擇一件黑白條紋上衣、牛仔褲，微微露出性感小蠻腰，外面罩上卡其色風衣外套，直接化身氣質小姐姐，這套穿搭也很值得女孩們取經。

Twice金多賢

和Michael Kors本人合照的Twice成員金多賢，首度受邀出席紐約時裝周，換上黑色縷空洋裝亮相，展現出纖細小蠻腰，不僅引發粉絲們的驚呼，也成為紐約時裝周的話題韓星。

少女時代孝淵

擔任紐約時裝周「Concept Korea」官方形象大使的少女時代成員孝淵，頂著招牌金色長髮、穿著黑色長版皮風衣，帥美出現在仁川機場。

徐英浩

NCT 127成員徐英浩同樣受邀出席紐約時裝周，光看他一身經典灰色西裝，就知道他是為了紐約設計師品牌Thom Browne而來，從機場到秀場，徐英浩都是選擇帥氣西裝亮相，展現迷人的紳士魅力。

全智賢

自從成為Burberry品牌大使後，就是盼著有一天全智賢可以出席Burberry活動，終於在2023秋冬系列，迎接歐膩來到。全智賢以Burberry明星商品卡其風衣、格紋漁夫帽和Lola包現身仁川機場，將出席Burberry 2023秋冬時裝秀，期待歐膩和Daniel Lee在秀場上合照。

宋慧喬

全智賢前腳才剛走，隨後就輪到女神宋慧喬登場，一看到歐膩手上的Peekaboo應該就不難猜，沒錯！宋慧喬正是為了米蘭時裝周的Fendi 2023秋冬系列大秀而來，每回現身時裝周的看秀行頭都會引發熱議的她，這回又會以什麼樣的時髦行頭亮相呢？就讓我們拭目以待吧。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● NEIGHBORHOOD首度插旗台灣！看完秒懂余文樂、許光漢的衣櫃不能沒有它

● 凱特王妃名副其實的舊衣回收之后，不用台幣8百的花卉耳環台灣也買得到