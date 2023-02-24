LE SSERAFIM允真招牌豐唇這樣畫！影片親授技巧，4步驟就完成

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

南韓女團LE SSERAFIM中的允真是從過去選秀比賽時期就受到關注的成員，除了有著甜美的大眼之外，豐唇妝更是允真的招牌，在小紅書、Youtube上也有不少仿妝，近期她就在Youtube中親自公開了畫法。

LE SSERAFIM許允真

過去曾以練習生身分參加《PRODUCE 48》，後來才以LE SSERAFIM成員身分出道，過去有聲樂基礎的她不僅是團體中的主唱，也曾在頒獎典禮表演上以歌劇腔演唱驚艷觀眾，韓裔美籍的允真擁有爽朗的性格和甜美的長相，大大的眼睛和飽滿的雙唇可說是她的招牌，尤其是允真在雙唇上常常以豐唇妝的方式呈現，這個妝容的表現手法逐漸成為她的標誌。

韓國美妝Freelancer、小紅書博主也紛紛上傳仿妝教學，而允真彷彿是聽見了大家敲碗的聲音，近期在LE SSERAFIM Youtuber頻道影片中親自公開了自己平常是怎麼畫唇妝的，有哪些小技巧？繼續看下去。

許允真豐唇妝技巧

可以看到允真的唇妝總是用比較飽和的顏色加上漸層打造整個唇部的立體感，原本雙唇就是比較豐厚、飽滿的類型，也透過這種手法讓雙唇變得更顯眼，是能讓人一眼就記住的特色。

1.選用跟膚色接近的粉膚色唇筆或眼線膠筆，在嘴角接近上唇的邊緣微微向外、向上畫，自然的跟唇周肌膚連接。

2.上唇唇峰的邊緣也要輕畫連接，讓雙唇呈現圓潤的線條。

3.雙唇的正下方也不要忘記，在陰影處畫上較淺的線條，能在視覺上放大下唇。

4.最後選用飽和的粉紫色系唇彩，先在唇中薄塗後抿開，銜接唇周的淺色後再慢慢從中間開始加深，畫出自己想要的妝效即可。

完整影片：

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 媚比琳攜手M&M’S巧克力推出聯名彩妝，6色眼影盤可愛爆棚，周邊還有托特包與繽紛襪子

● 斷貨預警！媚比琳與M&M聯名系列少女人妻直接淪陷大喊：我全部來一份！甜心粉紅、焦糖巧克力翻玩甜炸網民！繽紛酷炫妝感秘技快請接招！