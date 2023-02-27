香奈兒摩登COCO全新代言人「惠特妮皮克」　必知她的5件事

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Chanel發佈惠特妮皮克（Whitney Peak）擔任香奈兒摩登COCO系列香水全新代言人，在時尚界引起不小討論！畢竟香奈兒摩登COCO之前的代言女星可是綺拉奈特莉！究竟惠特妮皮克是誰？有什麼魅力能成為香奈兒代言新寵？

惠特妮皮克是位年輕演員

年僅20歲的惠特妮皮克是加拿大新生代演員。她在新版《花邊教主》（Gossip Girl）擔綱主角之一，隨後也參與安妮佛萊契（Anne Fletcher）執導的《女巫也瘋狂 2》（Hocus Pocus 2出演要角。談起如何踏上演員之路，這位Z世代的女孩分享了移居加拿大讓她離成為演員的目標更近一步，她從小就相當喜歡影集《天才魔女》（That's So Raven），不過一點人脈也沒有的她，讓這個願望只能化為空想。直到某天惠特妮皮克在廣播上聽到迪士尼頻道徵選演員的廣告。儘管過去沒有任何經驗、訓練，在業界也沒有朋友，她仍大膽前往試鏡，也開啟了演員之路。

更早前已是香奈兒品牌大使

出生於烏干達，由母親拉拔成長，後移居加拿大的惠特妮皮克，其實更早前就出任香奈兒美國市場的品牌大使，接著參與演繹CHANEL 22包款的形象廣告，更在2023年2月成為香奈兒摩登COCO系列香水的新任代言人。

香水就是她的最佳療癒

2020年離開加拿大的家，惠特妮皮克獨自搬到紐約，成了她人生的轉捩點。她表示：「這些年，我發現獨處時是我感到最自在的時候。因為我不再害怕嘗試新事物，不再害怕讓任何人失望，不再需要假裝或成為其他人。這是我人生中第一次沒有因他人的期望而被壓得喘不過氣。」

拒絕他人期望、堅持走在自己路上的態度，對於皮克來說也是個人保養的一環。她表示：「個人保養就是做任何能讓我充電的事情，或是任何能展現我最佳一面、展現最真實自我的事情。」 這也包含了她身上的味道。「香水就像是我的療癒儀式。」、「我洗完澡、塗完乳液和美容油之後，會將香水噴在身上、衣服上和我的頭髮上。少了香水，就覺得自己不完整。」這種維持「完整自我」的概念，讓她得以沉浸在自己的世界中。

勇於發聲分享自我價值的Z世代

坦言自己會模仿美食評論家的生活，錄下四處品嚐多間知名法式甜品店的甜點心得影片。她笑道：「我真的可以每天都吃甜點」。不過在討論起較為嚴肅的社會議題，像是社群媒體的力量與影響力、女權「我們實際上是走一步卻退兩步」，以及為什麼在論辯過程中不應為自己的立場道歉「如果人們與你意見相左，也沒關係」等...惠特妮皮克可不是一位安靜無聲的少女，她充分表現出20歲世代自由奔放的能量：一種勇於向全世界明確展現自我的自由。

偶像是可可香奈兒女士

擔任香奈兒摩登COCO系列香水全新代言人對惠特妮皮克來說，既興奮又充滿挑戰。香奈兒女士白領女學生制服以及平頂草帽是她早期的招牌造型之一，惠特妮皮克透露：「我最近發現了一張嘉柏麗香奈兒和艾提安貝森（Etienne Balsan）的合影，他們的穿搭十分相似，一身白色襯衫搭配領帶和馬褲。而我其實也常那樣穿。讓我找一下照片。」她輕聲笑著，同時在手機上翻找自己穿著類似服裝的照片。「我知道這聽起來很老套，但我一看到照片，就馬上有所共鳴。」

香奈兒女士從小在孤兒院長大，但仍在社會上闖出自己的一片天，成為史上最具影響力的女性之一，這令惠特妮皮克受到極大啟發鼓舞。「她在女性處處受限的社會中找到自己的路，並堅持不懈、致力創作屬於自己的作品。」皮克語氣毫不含糊的表示：「可可香奈兒就是完美指標女孩。她勇於顛覆傳統。」

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