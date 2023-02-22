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安格斯12星座一周運勢2／20-2／26　牡羊有粉紅泡泡、巨蟹多做多錯

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

太陽、金星的移位下，牡羊座總算能從無精打采中找回靈魂，近期表現將有著愈來愈好的趨勢，春日來臨對牡羊座來說又將是桃花繽紛的時期，與情人或曖昧對象可能會一下子出現了異常快速的進展，就算得馬不停蹄的工作也止不住你的粉紅泡泡，簡單即興的出遊說走就走，愛情的進度將有很大的機會突飛猛進。

金牛座 4.21~5.20

隨著太陽、金星的移位，牛兒運勢也跟著洗牌，好不容易單身者感情要有點眉目了，這下子可能又要進入五里霧的狀態。這周牛兒不預期的感情、人際變化不少，單身者感情上暫且留白，全副心力都在工作或興趣上。倒是有對象者與情人之間微妙的心結將被放大檢視，生活上各種細節、習慣的磨合，都將成為兩人相處的一大挑戰。

雙子座 5.21~6.20

有一搭沒一搭的忙碌充滿了春天的慵懶感，這周雙子在工作、生活上顯得有氣無力，會排開討厭的事，放任自己悠閒的休息，只是在職場中會明顯感受到外來的壓力，也許長官主管提高了標準，讓你感受到莫名的挫折，倒是感情方面不降反升，有對象者愈來愈能欣賞另一半的優點，共同的興趣更能加深彼此的情分。

巨蟹座 6.21~7.21

不甚順遂的小事其實不見得對巨蟹座的生活、工作帶來影響，但卻容易讓巨蟹座走心，本周的你多做多錯，總有種「心想事不成」的無力感，太陽、金星移轉之下，這周在不穩定的過度期，建議你把心放開、順其自然，可以讓你暫時放下無謂的煩惱。感情上進度緩慢，單身者人際運佳有順水桃花，但以曖昧居多；有情人者原地踏步。

獅子座 7.22~8.22

金星落入了獅子座第七宮，也就是象徵愛情與姻緣的位置，這周對獅子座來說充滿了浪漫粉紅泡泡，能與情人互動甜蜜，生活上大小事都少不了情人出主意。而單身獅內心也蠢蠢欲動著，也許感情上出現閃電般的快速進展。整體運勢則開低走高，工作上雖然偶爾顯得有點粗心，但能對所有的事情全力以赴。

處女座 8.23~9.22

隨著太陽的移位，這周處女座肩上看不見的壓力將得到緩解，適合在職場或是人際間好好表現自我、做自己！此時多了金星照臨，即使沒有特別愛出鋒頭，但旁人的目光焦點還是會聚集在你周遭，會是個影響力爆棚的時期，單身者很適合運用這個自帶光環的優勢擴展人際圈，也許過程中就能與自己的理想型不期而遇。

天秤座 9.23~10.22

在太陽、金星的換位之下，天秤運勢也開始慢慢上升的趨勢，未來這周人際宮位吉星入臨，將會是充滿機會與挑戰的時期，在圓融的社交手腕下，可以運用人脈提升工作表現，感情上記得別太忽視你的情人，再忙碌也要記得分點時間給彼此，即使是短暫相聚約會，反而更有小別勝新婚的甜美；單身者可在熱絡的人際中尋找機會，就算沒有桃花，也能結交不少新朋友、新同好。

【星星教授安格斯2023/2/20-2/26星座運勢】牡羊座有粉紅泡泡，巨蟹座多做多錯！

天蠍座 10.23~11.22

即使春暖花開、朋友紛紛出國旅遊，近期對天蠍座來說，工作事業仍是重要大事，雖然辛苦卻是有勞有得，小小成就感將讓你嘗到又苦又甜的收穫。人際方面的往來有些減少，對朋友的熱情驟減，此時變得有點被動，連帶感情也跟著開始原地踏步，單身者人氣低落，得試著拓展生活圈，感覺脫單之路有些小遙遠。

射手座 11.23~12.21

射手座像是從冬眠中慢慢甦醒，這周在太陽位移下開始恢復往日的活力，這段時間工作方面的行動力、執行力上有很強的能量，表現特別活躍，但除了當心衝過頭而失誤連連外，也要謹言慎行，避免得罪了人而不自知。感情上沒對象的會有短暫的桃花，得順勢把握，但有對象的這陣子似乎有點溝通不良。

摩羯座 12.22~1.19

摩羯座近期低調一點最能平安度過行星轉換的動盪期，特別是工作上不擅溝通的你，當心一些情緒化的發言讓你後悔莫及，這個時候多一事不如少一事，不妨把注意力放在任務上，如何在時間內搞定最重要！感情方面，能與情人風雨生信心，愈是充滿壓力的日子，愈能感受愛情中甜美，至於單身者桃花不明，得從積極找機會。

水瓶座 1.20~2.18

水星在本命宮位散發的影響愈來愈明顯，這周的水瓶座適合給自己更高的期許與目標，也許可以為你在賺錢的路上迸出新的火花。感情表現愈來愈好，已有情人的對伴侶的熱情溫度升高，能消弭磨擦，走進相處的平原期。單身者思維比以往更為感性而柔軟，是談情說愛的好時機。留意工作而結識的對象。

雙魚座 2.19~3.20

走出了上周一小段時間的晦暗，這周太陽入本命宮，讓雙魚座順勢扭轉了原本看壞的表現，工作上逐漸飛躍，就算有點麻煩也能在貴人幫助下驚險過關！而感情這塊也會得到神秘的力量而衝高，有對象者別因為相處不順就放棄溝通，不妨趁著此時開誠布公的交流，彼此關係才能更上一層樓。單身者尚且不急著脫單，保有一點曖昧更有趣。

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延伸閱讀：

●《美麗佳人》2月水象星座運勢：天蠍座太多要忙，雙魚座宜全心投入！

●《美麗佳人》2月土象星座運勢：金牛座運勢攀升，處女座終於舒心！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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