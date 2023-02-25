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2023頂級珠寶全新作品來了！解碼LV、Dior、Gucci、Boucheron設計工藝

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

珠寶藝術愛好者不容錯過的頂級珠寶／高級珠寶（High Jewelry），2023年全新作品來了！著眼於極致工藝與妙想創意，部分品牌如Boucheron寶詩龍、Dior迪奧、De Beers、Gucci、Louis Vuitton（LV）路易威登，選在一月春夏巴黎高訂周搶先曝光年度的第一波段作品，提前為七月再度完整登場的頂級珠寶發布暖身，以下依品牌英文字母排序，且看Dior、LV、Boucheron等作品解析。

Boucheron 寶詩龍 －Like a Queen 頂級珠寶系列

亮點速報：Boucheron 啟發自歷史檔案中一件已逝英國女王本人收藏的Art Deco雙夾胸針為靈感，並以女王的色票穿搭和品牌的多重配戴為設計概念，推出Like a Queen系列共18件全新作品。

2023頂級珠寶在巴黎高訂！解碼LV、Dior、Gucci、Boucheron設計工藝2023頂級珠寶在巴黎高訂！解碼LV、Dior、Gucci、Boucheron設計工藝

Dior 迪奧－Dearest Dior 高級珠寶系列

亮點速報：Dearest Dior 高級珠寶系列著眼於高級訂製服常用的蕾絲元素，借用珠寶金匠的巧手，將鑽石、珍珠與彩色寶石透過貴金屬編織為一件件輕盈且細膩的美麗作品。

De Beers－Metamorphosis高級珠寶系列

亮點速報：Metamorphosis by De Beers透過多樣化工藝的揉合、溫暖色調的選材，以及層疊線條輪廓和可轉化式設計，凸顯出花開花謝、季節更迭和昆蟲生命周期蛻變，自然界原始生命力的主題，饒富詩意又實搭。

Gucci - Hortus Deliciarum 歡愉花園高級珠寶系列

亮點速報：Gucci Hortus Deliciarum歡愉花園系列新作，以繁盛帶有魔幻感的線條細節，和鮮嫩多彩寶石的搭配，令人留下深刻。

Louis Vuitton 路易威登－Spirit Chapter II高級珠寶系列

亮點速報：Louis Vuitton延續去年強調女性力量的Spirit主題推出第二篇章，從V字型共組的雙層項鍊，宛如迷你行李箱的珠寶鍊墜，在在是最閃亮珍貴的風格鎧甲。


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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 珠寶, LV, Dior, Gucci, Boucheron

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