LV男裝總監「菲董」是音樂圈最多聯名的男人　Tiffany、Chanel都合作過

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已是Chanel品牌大使的菲董（Pharrell Williams），如今時尚履歷再添LV男裝設計總監頭銜！如今的精品與過去大不同，現在品牌看重的是什麼？不妨就從菲董個例來了解。

關於菲董Pharrell Williams⋯⋯

是音樂家、創業家，更是潮流之神

相信大家都是從〈Happy〉一曲知道Pharrell Williams的名號，輕快節奏加上琅琅上口的歌詞，如今在Spotify上已超過10億的點播，爾後與許多音樂圈的一線歌手如Jay-Z、瑪丹娜、Shakira、關史蒂芬妮等都合作過，強強聯手無疑是1+1>2的最有效的公式，也讓Pharrell Williams的聲量與威望水漲船高。

興趣廣泛的他，不只做音樂，也創立自己的潮流品牌，和日本潮流一哥Nigo共同經營服裝線Billionaire Boys Club以及球鞋線Ice Cream，本來就是粉絲們追隨的潮流穿搭範本，藉由品牌傳遞了更鮮明的風格與品味。

音樂圈最多聯名的男人

音樂圈有誰比他更會聯名嗎？Pharrell Williams過去曾有數不清品牌找上門聯名，光是時尚品牌的合作對象就包含Uniqlo、adidas Originals、Moncler、Tiffany & Co.，更是Chanel第一也是目前唯一聯名過對象！

▲與adidas Originals多次聯名系列。



1+1>2最強搭擋

不只聯名可以有1+1>2的效果，夫妻合體能有更大的影響力！經常協同妻子Helen Lasichanh出席各大時裝發表會與紅毯場合，兩人絕對是時下時尚聲量最強的power couple之一。有別於一般妻子應要有婉約賢內助的樣子，曾擔任設計師和模特兒的Helen Lasichanh有自己獨到的穿搭思維，和菲董在一起各自精彩同時也相得益彰，完全就是天生一對。

菲董Pharrell Williams任職LV總監其實是一種趨勢

等了好久，終於等到新任Louis Vuitton男裝總監降臨！消息一出，《WWD》將這個人事命令形容為「大膽」之舉，因為這是LV第二次找上沒有服裝設計背景的人來接任，對於百年的精品來說確實不容易。

不過，就像人的個性會隨著時間改變，品牌的調性也會順應著時代而有所調整，尤其在Virgil Abloh成功模糊了精品與潮流之間的界線，為設計後輩鋪出一條新路。再者，社群媒體改變了很多事，如今在時尚界，「話題性」成為變現的關鍵，Pharrell Williams本人是個話題，也擅長製造話題，現今流行的聯名，菲董十幾年前就在練習了，玩到現在爐火純青的境界，當上LV男裝總監也只是剛好而已。

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