2023必買唇膏推薦　植村秀、CHANEL主打色公開，一抹天生美唇

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著國境解封、口罩也慢慢鬆綁，蟄伏已久的口紅們也迫不及待大顯身手，新年就有許多唇膏新品登場，一起來看看它們的厲害之處與必買推薦色！

植村秀無色限持色霧唇釉

植村秀繼無色限鏡光唇膏後，再推全新唇彩「無色限持色霧唇釉」，將霧感唇釉的質地帶到全新境界。當中加入明星成份－山茶花保濕因子，使雙唇滋潤舒適，一抹輕盈滑順。還有快速成膜質地，液態絲絨般的質地塗抹瞬間的數秒內就迅速成膜，完美貼合雙唇不脫妝。強調同步達到舒適保濕及滑順粉霧並存的境界，打造柔滑不沾染的時尚霧面妝感。

植村秀秉持日本美學工藝，無色限持色霧唇釉外型呈現奢華且高級的光透紅色，刷頭靈感取自日本女性使用小指塗抹唇彩的優雅姿態，打造指觸型絲絨刷頭，能貼合唇部曲線，輕鬆勾勒唇型，輕輕滑動就能均勻滑順的幫雙唇溫柔上色，不過量、不卡紋，畫出完美豐潤唇型。塗抹時還伴隨著蓬艾草的療癒香氣，十分講究。

首波推出六色，包括：#BR 794烏木燻棕、#BG 977 跩甜玫瑰、#BR 784栗木野紅、#WN 281醇濃酒紅、#PK 396冷調莓果、#RD 188炙熱椒紅。

推薦色#BG 977跩甜玫瑰

又甜又酷的乾燥玫瑰紅，擁有高度存在感的氣場，難得嬌媚帶甜、瀟灑而自由的微心機美唇。

推薦色#BR 784栗木野紅

濃郁暖橘調的栗紅，十分顯白，且自帶活潑明亮濾鏡，一擦讓整張臉瞬間明亮起來。

THE BODY SHOP心聲絲絨唇膏

心聲絲絨唇膏蘊含來自非洲加納社區公平交易計劃取得乳油木果油等高達88%天然保養成分，可維持雙唇長效潤澤保濕，造就出的霧面絲絨奶油柔霧質地，持久顯色不易沾染，輕輕一抹即可輕鬆打造優雅知性的唇妝。

心聲絲絨唇膏也特別設計成可替換式，唇膏蕊芯和鋁製管身可以分開購買，鋁製管身是採用100% PCR（post-consumer recycled resin）再收材料製成，唇膏用完將可回收鋁製管身留下，就可再買一個新色號蕊芯。

全系列推出9色，包括：SPEAK UP玫瑰之聲、STAY STRONG強韌布根地、DON’T SETTLE玫極限、SHOW LOVE勇敢嫩粉、DOING GREAT粉完美、STAY TRUE紫戀無罪、LOVE LOUD莓好燦活、THINK BIG放膽紅、BREAK THROUGH突破磚紅。

MAKE UP FOR EVER藝術大師摩登裸霧唇膏筆

MAKE UP FOR EVER認為「每個女人都有適合自己的『裸色』」，因此推出限量藝術大師摩登裸霧唇膏筆，以7款百搭裸粉色選，從日常百搭的#101微醺裸粉、#105赤裸蜜桃到時尚亮眼的#111絲絨玫瑰、#320元氣枸杞，可輕鬆與各式妝容搭配，更能完美襯托膚色，黃皮也能輕鬆駕馭。

「藝術大師摩登裸霧唇膏筆」延續藝術大師唇膏系列設計靈感，以專業彩妝師必備唇刷發想，將唇膏蓋設計成刷具筆桿造型，讓施力點更均勻。質地富含玻尿酸，能夠為雙唇保濕潤唇，獨家的彈性凝膠複合物打造出光滑柔軟質地，與雙唇融為一體，隨時隨地輕盈服貼。還添加球體粉末，能夠即刻霧感妝效，也不用擔心雙唇掉色沾染。

MAKE UP FOR EVER資深教育督導Larry也提出選色建議，讓大家更快速找到命定唇色。

肌膚色調屬於冷色調

1.日常服裝色系搭配偏向對比鮮明的人，可選擇#109高冷棕木或#111絲絨玫瑰，襯托肌膚明亮顯白，看起來俐落率性。

2.服裝偏向明亮、莫蘭迪色系的人，建議擦上#101微醺裸粉或#105赤裸蜜桃，可讓肌膚看起來更明亮，光滑。

肌膚色調屬於暖色調

1.平常服裝偏深色色系，#107侘寂裸沙、#320元氣枸杞，除了讓氣色更好，還可以讓臉部輪廓更立體。

2.穿衣色系傾向明亮色，可擦上#103甜心摩卡，襯托出臉部更顯明亮、看起來更有朝氣。

DIOR迪奧豐漾俏唇蜜

DIOR迪奧豐漾俏唇蜜2023全面升級上市，蘊含90%保養精萃，一抹柔嫩雙唇，還有以玻尿酸搭配高密度光燦粒子打造的「豐唇微珠」使雙唇豐盈水亮，加倍閃耀光澤，以及櫻桃油精華長效滋潤，強調是迪奧首款保養修護型唇蜜。

迪奧豐漾俏唇蜜共推出21款色選，並分成4種質地：清透蜜光、鑽石蜜光、搶眼蜜光、霓采蜜光。

其中首推#038 Rose Nude玫瑰裸，帶有清透蜜光，像是天生美唇般的透亮光澤，清透自然。

RMK暮光柔霧口紅

RMK全新唇彩「暮光柔霧口紅」擁有奶油般的舒適膚觸和呈現粉狀的質感，強調上唇後讓人像是忘記塗過口紅般輕盈，是毫無負擔的絲絨霧光口紅。

暮光柔霧口紅這次共推出10色，前五色較偏裸色調、後五色則偏棕色調。

PAUL & JOE 2023西洋菊高光持色唇膏

PAUL & JOE 2023年1月推出「西洋菊高光持色唇膏」取代原有的西洋菊保濕唇膏，這次主打高彩度高光質地。運用晶亮潤澤油與豐潤顯色油混合為基底，能極大化折光效果，呈現唇釉般晶瑩光澤感，同時使色彩均勻滑順，一抹雙唇鮮明動人。系列共推出18色。

推薦色#16木質玫瑰

經典的乾燥玫瑰色，接受度最高。

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏是在2011年推出，2023年以全新配方登場，當中以極細高濃度色素粒子，一擦飽和又持色。特別的是裡頭還添加珍珠粉體，在絲絨霧感中注入低調光澤，營造宛如喀什米爾般的高級質感。系列保留原有6色並新增14色，在2023年1月以20色盛大登場。

主打色號包括：#51傳奇、#54衝突、#63必要。

推薦色#63

最百搭有人氣的玫瑰豆沙色，帶著很低調的亮澤感，極顯氣色。

YSL奢華緞面釉惑唇膏

YSL 2023年推出全新「奢華緞面釉惑唇膏」主打濃烈色澤，但質地卻輕薄光潤。之所以能做到就是因為成分中有YSL獨家的罌粟花植萃，搭配聚色薄膜科技，將極度閃耀光澤注入雙唇，呈現宛如三倍濃郁、完美發色的誘光亮唇。

系列推出11款完整色選，從危險大膽紅唇到純真釉惑裸色兼具。主打色包括#6啡冷偏見、#8無邪紅橙、#10赤裸對決、#1971流言緋語。

推薦色#6啡冷偏見

帶點咖啡色系，像是燕麥拿鐵般的香醇，非常適合冷冽天氣。

推薦色#10赤裸對決

調得剛剛好的裸粉玫瑰色，看起來粉嫩卻不會過於沒氣色，呈現很溫柔的感覺。

Giorgio Armani奢華絲緞訂製唇膏全新6色

Giorgio Armani 2022年推出奢華絲緞訂製唇膏，以獨特雙重植物油配方打造的濃郁飽和絲緞質地，搭配精準水滴切面設計，一抹極度顯色而大受好評。2023年1月新增六色，展現女人可溫柔也可剛毅的一面。

六色分別為：

#109曖昧杏粉：柔美裸粉色

#110溫婉琥珀：香甜杏仁牛奶色。

#203率性可可：摩卡焦糖色。

#206冷冽磚紅：紅棕色代表。

#304寄情甜橙：暖橘色調的明亮珊瑚色。

#507焰火玫瑰：火熱辣椒色。

推薦色#109曖昧杏粉

上唇如烤棉花糖般的軟萌，似有若無的裸感粉紅色，曖昧氛圍不言而喻。

推薦色#110溫婉琥珀

和#109同為溫柔色調，一擦就仙氣十足。

推薦色#203率性可可

一抹上癮的秋冬焦糖色，兼具神秘與個性感。

推薦色#206冷冽磚紅

經典不敗的棕紅色調，襯托出檔不住的自信光芒。

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