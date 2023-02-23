春夏洋裝精選！潤娥同款超個性　Cecilie Bahnsen把北歐融雪穿上身

實習記者蔡孟廷／綜合報導

春天一到，最讓人期待的就是穿上洋裝的日子，各個品牌也出了各種不同的洋裝因應春天的到來，Miu Miu用緊身針織洋裝為微寒的春天增添暖意，Cecilie Bahnsen將輕盈、柔軟的北歐景緻轉化為露肩洋裝，而Ferragamo在新任創意總監上任後，也帶來滿滿的生機盎然。

Miu Miu

在2023春夏，Miu Miu從甜美的小公主，變成流線、機能的近未來都會少女，整件的緊身羅紋針織，完美貼合女性的身體線條，背後的全開拉鍊也為整件洋裝增加更多機能的氣質，重視實用主義的同時，也兼顧美感與設計，重新定義性感，呈現女性的更多面向。

▲緊身的拉鍊洋裝，為整件洋裝增加機能感，打造出都會的摩登女性。（圖／翻攝自Miu Miu官網）

Cecilie Bahnsen

Cecilie Bahnsen以水為主題，在設計上表現出女性如水一般溫柔，這套洋裝將繾綣的呢喃化做現實，純白的洋裝滿是精緻、細膩的壓紋，不對稱的肩線，一側立體而蓬鬆；一側軟塌，自然的垂落在手臂，如北歐迎春時，融雪的光景，將少女短暫的花季永遠留存。

▲不對稱的洋裝，將北歐春天化為現實，讓女孩們將春天的美好永遠保存。（圖／翻攝自Cecilie Bahnsen官網）

Ferragamo

新任創意總監上任後，Ferragamo將紅色作為品牌的代表色，在本次時裝周更是將整個秀場放滿大紅色的細沙，作為本次的主角，設計之中也有數套紅色的設計，最讓人印象深刻的非這件紅色薄紗拼接洋裝莫屬了，肩膀處的紐結、開到腿跟的高衩，都讓人眼神離不開。

▲在今年春夏，將大紅色做為靈感，薄紗拼接洋裝與肩處的紐結都為整件洋裝增加更多細節。（圖／翻攝自Ferragamo官網）