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睡不好小心賠上健康！營養師：多吃含「褪黑激素」食物，有效助眠

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▲▼營養師：多吃含「褪黑激素」食物，有效助眠 。（圖／Unsplash）

▲睡眠品質對健康影響很大。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

天冷讓人昏昏欲睡，但是到了該睡的時間，反而睡不太著，又或是明明睡很久，但仍是覺得睏，營養師余朱青建議多攝取含有「褪黑激素」的食物，能有效助眠，睡得好不僅能幫助健康，更能加快瘦身效率。

現代人生活壓力大，超過一半以上的人，都有睡不好的問題，當睡眠狀況無法改善，長期對身體會造成傷害。營養師余朱青分享，國外曾針對2萬多名的成年人進行長達20多年的研究，追蹤結果發現，每天睡不到7小時的成年男性，和睡足7小時的人相比，死亡率高出26%，而女性則多21%；如果睡眠時間再縮短，低於6小時的話，罹患心臟病風險可是會高於20%，由此可見睡眠的重要性。

▲▼營養師：多吃含「褪黑激素」食物，有效助眠 。（圖／Unsplash）

國內醫院也有研究發現，睡不好也會提高對肝臟健康的影響，患有睡眠問題的患者，罹患脂肪肝的機率相對增加78%。如果用睡眠時間來看，睡覺少於5小時，跟睡7小時以上的人相比，男性罹患脂肪肝機率增加28%、女性增加71%。

而到底要睡多久才足夠呢？根據美國睡眠基金會的建議，成年人睡眠少於6小時就可以說是是睡眠不足，而一般正常人要睡大於7小時才足夠，若是超過5天睡眠少於6小時，有可能會增加0.8公斤。

進一步來說，如果睡不好，會影響的包括腎上腺素、胰島素、升糖素、飢餓素、瘦素，甚至一些腸道荷爾蒙、褪黑激素等等，當睡眠不足就會造成分泌異常，越晚睡身體越容易產生壓力，身體為了抵抗壓力，腎上腺素就會增加，會讓人想要攝取含糖食物，來讓身體不要感到不舒服。

▲▼營養師：多吃含「褪黑激素」食物，有效助眠 。（圖／Unsplash）

營養師建議可以攝取一些含有「褪黑激素」的食物，像是蕃茄、洋蔥、黃瓜、櫻桃、香蕉、燕麥、米、玉米等等；或是牛奶、芝麻、南瓜子、杏仁果、黑核桃、薑都是好選擇。

▲▼營養師：多吃含「褪黑激素」食物，有效助眠 。（圖／Unsplash）

除了食物的挑選，睡前也不要使用3C產品，藍光會影響睡眠，很多上班族下班時會去運動，在睡前2小時也不要做一些重訓等激烈運動，可以做一些拉筋伸展的運動幫助睡眠就好。

關鍵字：

助眠, 營養師, 睡眠, 健康

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