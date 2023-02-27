「小熊軟糖夜燈」擺家中超療癒！夜晚圍圈圈舉行邪教儀式萌翻

記者王則絲／台北報導

最近南韓家居品牌推出了一款「小熊軟糖夜燈」，柔嫩夢幻的色系作為房間擺設超療癒，夜晚時將它點亮又是不一樣的氛圍，數隻小熊圍圈圈、排排站的模樣，就像是在舉行某種邪教儀式一樣萌翻，可愛的外型讓韓妞們紛紛入手，在IG上十分火紅。

▲南韓家居品牌推出「小熊軟糖夜燈」。（圖／翻攝自IG@jellymolli.kr，以下同）

「小熊軟糖」不只是大人小孩都愛吃的甜食零嘴，可愛的外型還成為Y2K飾品熱門的元素，像是飾品品牌Mikshimai 、CRYSTAL HAZE⋯⋯都有推出小熊軟糖系列的首飾，深獲韓星們的喜愛；現在「小熊軟糖」不只有飾品，還進軍到了家居飾物，要攻佔女孩們的家與房間。

由南韓品牌JellyMolli 推出的「小熊軟糖夜燈」，於家居平台MONO SMILE上販售，透透的、矽膠質感的材質，還原小熊軟糖的果凍感，尺寸約女生的手掌大小，共有推出白色、粉橘色、粉紅色、米黃色、綠色、紫色⋯⋯等柔嫩的馬卡龍色系，其中一款白色小熊能切換七種彩虹光，每拍打一下就能更換發光顏色，其他的小熊則是根據本身的顏色透出光線。

雖然是小夜燈，但是白天時作為擺設也十分療癒可愛，夜晚時將小熊夜燈點亮，又是另一種感覺，若是一次入手多個顏色的小熊，讓它們圍圈圈、排排站，就好像是小熊們趁著夜深人靜在舉行邪教儀式一樣，畫面很幽默俏皮，能為生活增添不少樂趣；此外，有些女孩們還會替小熊軟糖夜燈貼上貼紙裝飾，製作出自己專屬的小熊夜燈。