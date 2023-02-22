fb ig video ETtoday search mobile

鬼才設計師把「貓掌」做成高跟鞋！　獵奇「三趾靴」意外受好評

>

記者王則絲／台北報導

鬼才設計師Jonathan Anderson個人品牌JW Anderson 2023秋冬系列，可謂本季倫敦時裝周的話題製造機。繼去年引起熱議的寫實「鴿子包」、今年米蘭男裝周帶來的「青蛙雨鞋」⋯⋯這回JW Anderson給大家的驚喜則是把「貓掌」做成了鞋，奇妙的三趾形狀意外獲得好評，許多粉絲與時尚界人士都表示等不及想穿了。

▲Jw Anderson。（圖／IG）

▲JW Anderson 2023秋冬大秀上「貓掌鞋」引話題。（圖／翻攝自IG）

Jonathan Anderson同時身為LOEWE的創意總監，需要顧及品牌的調性，以及受眾的口味，然而在自己的同名品牌，他便可以恣意妄為、更加狂放。

JW Anderson 2023秋冬系列是Jonathan Anderson以蘇格蘭舞蹈家Michael Clark為靈感、致敬打造，雙方大膽破格的風格不謀而合，Jonathan Anderson回顧過去15年的資料庫，將之與Michael Clark的重點元素結合，創造出令人眼睛一亮的服裝作品，包括印有反著笑臉的黃色吊帶褲、由超市購物袋組成的服裝、男性生殖器形狀圖案的主視覺與上衣⋯⋯展示他獨特的藝術美學概念。

▲Jw Anderson。（圖／IG）

▲Jw Anderson。（圖／IG）

▲Jw Anderson。（圖／IG）

▲JW Anderson 2023秋冬大秀焦點Look。（圖／翻攝自JW Anderson）

配件上同樣吸人眼球，尤其是這「貓掌鞋」系列，將鞋款直接做成貓咪的腳掌形狀，用硬挺皮革勾勒出立體線條，大約分成「三趾」的輪廓，共打造出穆勒高跟鞋與短筒靴的款式，穿上後就像是裝上了貓掌，看起來頗為獵奇，卻意外獲得網友以及時尚圈人士們的好評，並成功引起話題。

▲Jw Anderson。（圖／IG）

▲Jw Anderson。（圖／IG）

▲Jw Anderson。（圖／IG）

▲「貓掌鞋」。（圖／翻攝自IG）

►倫敦時裝周／全智賢生圖美翻網狂傳！BURBERRY新一季換人做亮點揭曉

►紐約時裝周／TWICE多賢挖腰露腹肌成焦點　MK秋冬重現70年代都會女性魅力

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

看似溫柔、其實很難征服的3大星座！Top 1自我保護意識超強

看似溫柔、其實很難征服的3大星座！Top 1自我保護意識超強

第一眼看見「書」還是「嘴唇」？　測出你的隱藏性格

第一眼看見「書」還是「嘴唇」？　測出你的隱藏性格

「天生臭臉星座」Top 3！　第一名個性慢半拍，常被誤會不開心

「天生臭臉星座」Top 3！　第一名個性慢半拍，常被誤會不開心

國際公認最健康「地中海飲食」！　營養師教5大重點，助減肥還更長壽 LV免費貼圖來了！超可愛草間彌生娃娃說「Hi」　LINE官方帳號太實用快加入 皮膚科醫師教「以油養膚」正確操作法！　有3種人最適合用 犯錯後就愛裝傻的3大星座！Top 1習慣被稱讚，還要維護自己面子 春季就該入手「粉色精品包」　Jisoo同款Lady D-Joy、CHANEL青蛙包絕美 新照曝光！LOEWE的2D帽T穿起來長這樣　迪麗熱巴拿DIOR夯包帥翻 媚比琳把彩妝變成MM巧克力、LUSH的泡澡球竟是「惡魔果實」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面