鬼才設計師把「貓掌」做成高跟鞋！　獵奇「三趾靴」意外受好評

記者王則絲／台北報導

鬼才設計師Jonathan Anderson個人品牌JW Anderson 2023秋冬系列，可謂本季倫敦時裝周的話題製造機。繼去年引起熱議的寫實「鴿子包」、今年米蘭男裝周帶來的「青蛙雨鞋」⋯⋯這回JW Anderson給大家的驚喜則是把「貓掌」做成了鞋，奇妙的三趾形狀意外獲得好評，許多粉絲與時尚界人士都表示等不及想穿了。

▲JW Anderson 2023秋冬大秀上「貓掌鞋」引話題。（圖／翻攝自IG）

Jonathan Anderson同時身為LOEWE的創意總監，需要顧及品牌的調性，以及受眾的口味，然而在自己的同名品牌，他便可以恣意妄為、更加狂放。

JW Anderson 2023秋冬系列是Jonathan Anderson以蘇格蘭舞蹈家Michael Clark為靈感、致敬打造，雙方大膽破格的風格不謀而合，Jonathan Anderson回顧過去15年的資料庫，將之與Michael Clark的重點元素結合，創造出令人眼睛一亮的服裝作品，包括印有反著笑臉的黃色吊帶褲、由超市購物袋組成的服裝、男性生殖器形狀圖案的主視覺與上衣⋯⋯展示他獨特的藝術美學概念。

▲JW Anderson 2023秋冬大秀焦點Look。（圖／翻攝自JW Anderson）



配件上同樣吸人眼球，尤其是這「貓掌鞋」系列，將鞋款直接做成貓咪的腳掌形狀，用硬挺皮革勾勒出立體線條，大約分成「三趾」的輪廓，共打造出穆勒高跟鞋與短筒靴的款式，穿上後就像是裝上了貓掌，看起來頗為獵奇，卻意外獲得網友以及時尚圈人士們的好評，並成功引起話題。

▲「貓掌鞋」。（圖／翻攝自IG）