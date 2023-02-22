皮膚科醫師教「以油養膚」正確操作法！　有3種人最適合用

▲乾冷天氣正適合油保養。（圖／翻攝IG@hince_official、@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

最近氣溫狂降，加上冷風直吹，肌膚變得又乾又粗糙，這時候正是使用「以油養膚」的好時機。在小紅書上擁有高人氣的皮膚科醫師簡丹就提醒，雖然以油養膚對於滋潤、養護肌膚很有用，但是沒有用對方式，不僅護不了膚，反而會爆痘！她就把「以油養膚」適合哪些人群、怎麼使用、使用頻率和推薦選哪種油等重要關鍵一次講清楚，喜歡用油的人快來學。

＃誰適合「以油養膚」？



首先，簡醫師指出以下3類人非常適合做「以油養膚」的保養，包含沙漠乾燥肌、外油內乾型和中乾性肌膚。如果是油性肌、痘痘肌、毛孔粗大的人，要用「以油養膚」也可以，但就要謹慎使用，因為油的封閉可能會導致爆痘。

▲醫師建議以油養膚一週使用1～2次即可。（圖／翻攝IG@thebeautycollective）



＃操作方式和頻率建議



網上盛傳的「以油養膚」有很多種用法，簡醫師則推薦一種簡單基本又有用的用法。可以在睡前取2～3滴精華油滴到掌心，用雙手搓熱後，再均勻按壓到臉上。醫師也提醒，以油養膚一年四季都可以用，在秋冬乾燥季節會更合適，但即使是這種比較乾燥的季節裡，一周用1～2次也就夠了。

＃用什麼油來養膚？



保養油有很多選擇，簡醫師推薦像是玫瑰油、橄欖油都是很不錯的選擇，她自己也喜歡用這兩種，或是其他保養精華油也都可以。

但她也提醒，有一種「油」不行，有些人會故意不洗臉讓臉變油，簡醫師指出這種「油」裡含有臉部的老廢角質，沒清潔乾淨長期下來會堵塞毛孔，導致長痘、長粉刺，所以這種「油」還是要洗掉。