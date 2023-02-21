媚比琳把彩妝變成MM巧克力、LUSH的泡澡球竟是「惡魔果實」

▲超可愛美妝聯名讓人荷包失守。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝跨界聯名比潮比可愛，MAYBELLINE 與M&M'S巧克力推出超潮彩妝，LUSH 也與日本人氣動漫《ONE PIECE 航海王》推出一系列泡澡用品，可愛到讓人捨不得用！

MAYBELLINE 與M&M'S巧克力跨界合作推出聯名彩妝，以M&M'S巧克力經典黃色為包裝主軸，搭配MAYBELLINE明星商品，包括FIT ME反孔特霧粉底液、黑眼圈擦擦筆、超持久霧感液態唇膏，以及城市限定迷你眼影盤，即將在2月底正式上市。

聯名彩妝的外型可愛充滿話題，品牌祭出聯名滿額贈，像是潮到不行的托特包和繽紛襪，只送不賣，預計上市絕對搶爆，粉絲們趕快下手不會錯！

為了慶祝日本人氣動漫《ONE PIECE 航海王》問世 25 週年，LUSH 與其合作推出限定聯名系列「LUSH x ONE PIECE」，超可愛造型才上市就引起熱烈討論。

限定聯名系列的靈感來源為夢想成為「海賊王」的主角魯夫名句：「我覺得可以盡情的冒險呢！」，總共推出 6 款產品，其中包括 4 款以惡魔果實為靈感的汽泡彈，故事中的角色只要咬一口惡魔果實就能獲得不可思議的超能力。另外，還有以魯夫的草帽發想設計的泡泡浴芭和草帽海賊團旗幟圖案的多用途風呂巾。