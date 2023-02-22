凱特王妃生澀甩鍋模樣曝光　達人貝克漢狂甩十幾次鬆餅大勝

▲凱特王妃昨以Ralph Lauren深藍裝扮搭配Max & Co.駝色羊毛大衣造訪牛津安養院。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

昨日是英國鬆餅節（Pancake Day），這項源自於基督教的傳統，讓英國名人們紛紛捲起袖子為親友做起美味鬆餅。凱特王妃造訪牛津安養中心與長輩們話家常，同時也學著做鬆餅，她雙手握著鍋子甩鍋替鬆餅翻面的模樣，顯得些許生澀，相形之下貝克漢（David Beckham）顯然是專家級，單手甩鍋連翻十多下都未失手，最後還調皮故意甩到自己身上，逗得老婆「貝嫂」維多利亞掩嘴大笑。

▲凱特王妃露一手甩鍋翻鬆餅，動作顯得些許生澀。（圖／美聯社）





▲凱特王妃與安養中心的長輩話家常。（圖／美聯社）



凱特王妃趁昨造訪安養中心，惡補做鬆餅的技巧，因為小孩們很期待放學時能一起做鬆餅當點心，她笑稱過去做鬆餅麵糊總是黏在鍋子上，不然就是甩到天花板或地上收場，她昨練習甩鍋為鬆餅翻面，看來還是有點緊張。

▲貝克漢示範甩鍋翻鬆餅，翻了十幾次都未失手。（圖／翻攝davidbeckham IG）





▲貝克漢調皮將鬆餅甩在自己身上，逗得老婆維多利亞貝克漢掩嘴大笑。（圖／翻攝davidbeckham IG）

常為家人下廚的貝克漢，則是鬆餅甩鍋達人，他單手連續翻面十多下都能完美接住，讓老婆維多利亞在一旁頻頻讚嘆，夫婦倆也藉機「業配」，推銷吃鬆餅一定要沾自家生產的蜂蜜，「貝嫂」說：「我愛死這黏答答的東西了！」

▲貝克漢趁機「業配」，推銷吃鬆餅一定要沾自家生產的蜂蜜。（圖／翻攝davidbeckham IG）

