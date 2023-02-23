Tiffany拍雜誌竟偷吃愛心棒棒糖　秀英、俞利大呼：「太不像話了！」

實習記者黃麗頻／綜合報導

近年來，少女時代Tiffany重新將演藝重心移回韓國，不僅首現處女秀，在熱播韓劇《財閥家的小兒子》飾演韓裔美國人「Rachel」，更擔任《Peak Time》等選秀節目的評審團，成績十分亮眼；日前她為《Harper’s Bazaar》韓國版出鏡，並在IG分享一系列美照，多變的造型令粉絲直呼：「太好看了！」連團員俞利都忍不住在底下留言：「哇！」

此次雜誌拍攝，只見Tiffany保留一頭招牌長黑髮，一連嘗試了6套造型，從帥氣到甜美風格，輕鬆演繹「多重世界的Tiffany」；其中，全白的短版五分襯衫、西裝褲的MIU MIU造型，俐落上身剪裁加上品牌經典的微露褲頭造型，腳穿時下最流行的泡泡襪及厚底樂福鞋，完美呈現出Tiffany內心世界的「小男孩」，讓不少粉絲大呼：「太帥了！」而另一張照片中，她更俏皮的閉眼微笑，反差模樣十分可愛。

作為美國甜心公主，Tiffany當然不會錯過公主般的漂亮造型，她將一頭飄逸長髮綁成浪漫公主頭，身穿韓國時裝品牌Rokh的米白色洋裝，將白皙的皮膚襯托得更加透亮，品牌經典的蕾絲雕花設計，更充滿公主的天真氛圍；而腰上的純白色三環腰帶，以及腳踩同樣來自韓國鞋履品牌REKKEN的綁帶長靴，讓整體造型多了一絲帥氣。

▲Tiffany也在IG上分享拍攝的幕後花絮。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）

此外，Tiffany也在IG分享多張拍攝花絮，只見她一身全黑LOEWE洋裝，頭戴ISABEL MARANT LOGO刺繡老帽，手拿愛心形狀的棒棒糖，超萌的調皮模樣，同樣吸引團員秀英、俞利搞笑留言：「太不像話了！」