TWICE回歸照周子瑜站第一排！　牛仔裝、惹火平口衣百變造型連發

記者鮑璿安／台北報導

韓團TWICE即將於3月10日帶來迷你專輯《READY TO BE》，官方也陸續釋出預告畫面宣傳，其中台灣成員周子瑜以火辣帥氣的西部牛仔風站在頭排展現超強魅力，成員們也輪流纖腰長腿齊發，重點造型單品一一揭曉！

▲《READY TO BE》團體形象照。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜以RHUDE紅白短版T恤疊搭牛仔裝。（圖／翻攝自IG）

《READY TO BE》團體形象照中，整體圍繞率性的西部牛仔風格呈現，周子瑜站在最前方出鏡，換上洛杉磯街頭元素品牌RHUDE紅白短版T恤，疊搭入鏤空牛仔裝，若隱若現纖細腰身，相較於過往甜美風格有很大轉變。成員們則運用短版機車夾克、低腰短裙等單品混搭其中，果然鮮明的Y2K元素仍是女團們的最佳解答。

▲預告片中周子瑜換上白色平口上衣。（圖／翻攝自IG）

在短短1分鐘的預告片中，周子瑜穿著濃厚太空主義的設計師品牌Courrèges，白色上衣在造型師巧手下變成兩截式小可愛，露出流暢肩頸線條，子瑜佩戴起墨鏡模樣帥氣逼人。這次造型更如調色盤般，多賢融入JACQUEMUS桃粉色肩帶長裙、Momo穿上BOTTEGA VENETA 水藍色繞脖裙裝，9人輪番上陣展現超強魅力。