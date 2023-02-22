NCT Johnny超帥機場照曝光　韓網暴動：終於找到人間Thom Browne了

實習記者黃麗頻／綜合報導

南韓大勢男團NCT因帥氣的外型、精湛的歌舞實力，廣受世界各地喜愛，幾位成員近期也開始擔任時尚品牌的代言人、宣傳大使，其中人氣成員鄭在玹更來台為Prada進行拍攝，而同為子團NCT 127成員的Johnny（徐英浩），日前受邀前往紐約觀賞Thom Browne大秀，帥氣的機場造型，讓韓網掀起一陣瘋狂，不少人直呼：「終於找到人間Thom Browne了！」

Johnny在出發紐約的機場造型，在韓網掀起一陣瘋狂，只見他身穿Thom Browne經典灰色毛呢西裝，僅以品牌經典「四條線」毛衣後背包點綴，而腳上的運動鞋，為整體稍微嚴肅的造型，打造輕鬆自在的氛圍，簡單的灰白色調搭上他高挑的身材讓氣場更為十足，難怪韓國網友會說：「Johnny真的太帥了」、「他的身高跟Thom Browne超搭」、「這才是Thom Browne！」

▲Johnny身穿品牌春夏新裝前往觀秀，像個高貴的王子。（圖／翻攝自IG@johnnyjsuh）

在秀場上Johnny身穿Thom Browne 2023春夏新裝，經典剪裁的西裝外套和九分褲，以人字紋和格紋拼接擦撞出火花，肩上披著同樣雙紋路的外套，為整體造型添增層次感，此外，他腳踩帶有品牌經典LOGO的切爾西靴，手提品牌經典的「Mrs. Thom Bag」，活脫脫像個高貴的王子，與此次大秀「小王子」主題不謀而合。

此外，同門師姐Red Velvet成員Joy稍早也在機場被捕捉到，準備出發到米蘭看秀，作為Tod's韓國地區的品牌大使，Joy同樣穿上品牌2023春夏新裝，一席磚紅色的針織毛衣套裝，散發出若有似無的溫柔輕透，手上的「T Timeless」系列全新迷你手袋，為整體造型增添亮點！