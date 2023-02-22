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NewJeans Hanni「下身失蹤」俏麗現身機場　肖戰帥照連發預告看秀

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記者王則絲／台北報導

韓怪物新人女團NewJeans成員Hanni今（22日）被捕捉現身仁川機場，以「下身失蹤」的學院風造型亮相，綁起包包頭髮型十分俏麗少女，準備前往米蘭參加即將登場的時裝周；大陸男星肖戰亦由工作室釋出帥照，預告即將參加GUCCI於台灣時間24日晚間9點登場的2023秋冬時裝大秀。

▲Hanni、肖戰。（圖／翻攝自IG、微博）

▲Hanni、肖戰。（圖／翻攝自IG、微博）

▲Hanni現身仁川機場準備出發前往米蘭參加時裝周。（圖／翻攝自Dispatch）

去年（2022年）才出道的怪物女團NewJeans，成員們各個人氣超高，已被數個時尚精品相中，紛紛接下品牌大使職位，其中18歲越澳成員Hanni便被GUCCI欽點成為新任品牌大使，今現身機場，她身穿GUCCI滾邊學院風長版外套，並以「下身失蹤」的方式搭配白長襪與球鞋，背上深紅色的馬銜鍊1955手袋，散發俏皮的學生氣息，殺翻現場攝影機底片，且此為Hanni成為品牌大使後，第一次前往觀賞大秀。

▲Hanni、肖戰。（圖／翻攝自IG、微博）

▲Hanni、肖戰。（圖／翻攝自IG、微博）

▲肖戰也發出預告，即將共赴米蘭觀賞GUCCI 2023秋冬女裝系列大秀。（圖／翻攝自微博）

演歌雙棲男神肖戰則是在官方工作室透露，即將赴米蘭參加GUCCI 2023秋冬女裝系列大秀，他穿著休閒的黑色帽T，外罩長版大衣，牛仔褲下踩著與Hanni同一雙球鞋，休閒造型不失質感，一雙電眼望向鏡頭超逼人，帥翻粉絲。GUCCI 2023秋冬時裝秀即將於台灣時間24日晚間9點登場，於官方Line上可觀賞直播，除了Hanni與肖戰將現身外，本季看秀嘉賓還包括《今際之國的闖關者》三吉彩花、蕾哈娜老公A$AP Rocky、真人版小美人魚Halle Bailey、代言人Dakota Johnson和大陸女星李宇春⋯⋯。

關鍵字：

Hanni, 肖戰, NewJeans, GUCCI, 機場, 米蘭時裝周

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