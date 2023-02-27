GP陀飛輪錶駿馬奔騰　動感設計連底蓋都美

▲GP La Esmeralda神秘駿馬A Secret陀飛輪腕錶首次推出18K白金材質。（圖／GP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶GP（Girard-Perregaux，芝柏表）1889年於巴黎世界博覽會上發表三金橋陀飛輪的La Esmeralda懷錶，為品牌開創了鐘錶工藝與精緻美學的基礎，持續啟發當代創作，推出18K白金材質的La Esmeralda神秘駿馬A Secret陀飛輪腕錶，面盤上有精雕的駿馬裝飾，藍色琺瑯底蓋上也有三匹駿馬奔騰，動感設計與分秒運作的機械錶完美呼應。

▲GP La Esmeralda神秘駿馬A Secret陀飛輪腕錶的面盤有兩匹奔騰駿馬，藍色琺瑯底蓋上也裝飾三匹駿馬。

GP La Esmeralda神秘駿馬A Secret陀飛輪腕錶承襲了1889年首款La Esmeralda原型懷錶的設計，於藍色大明琺瑯面盤上呈現招牌的三金橋與陀飛輪結構，在1時與7時處點綴奔跑中的精雕駿馬，錶殼也以手工鐫刻與大明火琺瑯工藝裝飾，底蓋亦然並裝飾3匹馬兒，而打開底蓋可見內側刻有致敬首款La Esmeralda原型懷錶字樣，並可欣賞GP09600-2083機芯。

▲掀開GP La Esmeralda神秘駿馬A Secret陀飛輪腕錶底蓋，內側刻有致敬首款La Esmeralda原型懷錶字樣，並可欣賞GP09600-2083機芯。

雅典錶（Ulysse Nardin）最新Blast鏤空陀飛輪腕錶藍金款，則以前衛風格吸睛，搭載鏤空飛行陀飛輪機芯並配備矽質擒縱結構，配上棱角分明的藍色 PVD 塗層鈦金屬框架與X形標誌元素，以及玫瑰金錶殼，鮮明配色存在感十足。

▲雅典錶BLAST鏤空陀飛輪腕錶藍金款，2,047,000元。（圖／雅典錶提供）

