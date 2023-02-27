fb ig video ETtoday search mobile

GP陀飛輪錶駿馬奔騰　動感設計連底蓋都美

>

▲▼ GP 。（圖／公關照）

▲GP La Esmeralda神秘駿馬A Secret陀飛輪腕錶首次推出18K白金材質。（圖／GP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶GP（Girard-Perregaux，芝柏表）1889年於巴黎世界博覽會上發表三金橋陀飛輪的La Esmeralda懷錶，為品牌開創了鐘錶工藝與精緻美學的基礎，持續啟發當代創作，推出18K白金材質的La Esmeralda神秘駿馬A Secret陀飛輪腕錶，面盤上有精雕的駿馬裝飾，藍色琺瑯底蓋上也有三匹駿馬奔騰，動感設計與分秒運作的機械錶完美呼應。

▲▼ GP 。（圖／公關照）▲▼ GP 。（圖／公關照）

▲GP La Esmeralda神秘駿馬A Secret陀飛輪腕錶的面盤有兩匹奔騰駿馬，藍色琺瑯底蓋上也裝飾三匹駿馬。

GP La Esmeralda神秘駿馬A Secret陀飛輪腕錶承襲了1889年首款La Esmeralda原型懷錶的設計，於藍色大明琺瑯面盤上呈現招牌的三金橋與陀飛輪結構，在1時與7時處點綴奔跑中的精雕駿馬，錶殼也以手工鐫刻與大明火琺瑯工藝裝飾，底蓋亦然並裝飾3匹馬兒，而打開底蓋可見內側刻有致敬首款La Esmeralda原型懷錶字樣，並可欣賞GP09600-2083機芯。

▲▼ GP 。（圖／公關照）

▲掀開GP La Esmeralda神秘駿馬A Secret陀飛輪腕錶底蓋，內側刻有致敬首款La Esmeralda原型懷錶字樣，並可欣賞GP09600-2083機芯。

雅典錶（Ulysse Nardin）最新Blast鏤空陀飛輪腕錶藍金款，則以前衛風格吸睛，搭載鏤空飛行陀飛輪機芯並配備矽質擒縱結構，配上棱角分明的藍色 PVD 塗層鈦金屬框架與X形標誌元素，以及玫瑰金錶殼，鮮明配色存在感十足。

▲▼ GP 。（圖／公關照）

 

▲雅典錶BLAST鏤空陀飛輪腕錶藍金款，2,047,000元。（圖／雅典錶提供）
 

►陳喬恩93萬粉色鑽錶上手嘆「年紀大會變」　連愛馬仕包也是小粉紅

►愛馬仕彩繪錶讓人「Wow」出聲　漫畫感女騎師與駿馬彷彿快躍出

關鍵字：

GP, Girard-Perregaux, 芝柏表, Ulysse Nardin, 雅典錶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃生澀甩鍋模樣曝光　達人貝克漢狂甩十幾次鬆餅大勝

凱特王妃生澀甩鍋模樣曝光　達人貝克漢狂甩十幾次鬆餅大勝

孫芸芸大長腿踩Dior高筒白鞋　網讚「這鞋要紅了」

孫芸芸大長腿踩Dior高筒白鞋　網讚「這鞋要紅了」

愛馬仕彩繪錶讓人「Wow」出聲　漫畫感女騎師與駿馬彷彿快躍出

愛馬仕彩繪錶讓人「Wow」出聲　漫畫感女騎師與駿馬彷彿快躍出

星巴克20、21日推「買一送一」　緩解只休一天假的鬱卒 徐若瑄砸30萬買Dior母女包　逗樂媽媽趁勢撒嬌 曾馨瑩、Jennie撞14萬香奈兒網球拍包　超級VIP的鞋也是最新款 航海星盤躍Seiko錶盤　造型忠於日製首款潛水錶 羅志祥一出手就是3000萬！　超限量陀飛輪錶為馬球選手而生 G-SHOCK迷彩錶原來是電路板圖案　霸氣錶超輕盈 侯佩岑爆料老公出門慢吞吞　曬美鞋、愛馬仕包等另一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面