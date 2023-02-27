包・開箱／將洗版時尚迷的Versace半月包！Y2K鉚釘、拉鍊扣新登場

記者鮑璿安／專題報導

時尚的輪迴就體現在越有年代感的東西，越能夠引發共鳴，這次Versace於2023 年春夏系列中推出全新包款Repeat 半月包，重新演繹2000 年代初打造的經典肩背包，是本季主推包款，非常有望洗版社群，《ET FASHION》搶先開箱帶大家認識。

▲ 2023 春夏男女裝搭配中都可看到全新包款Repeat 半月包 。（圖／品牌提供）

創意總監Donatella Versace提到：「我始終熱愛叛逆精神。一位自信、聰穎且流露出一絲天后氣質的女士。她身穿皮革、鉚釘和磨邊牛仔裝，派頭十足，能夠完美混搭雪紡、平紋針織和冕狀頭飾。她是一名氣場強大的自由女性，魅力十足，洞悉一切。她是一位自由女神。」當時Donatella Versace如此介紹春夏系列，秀上充分演繹歌德式叛逆，留給人深刻印象，而大量黑色元素中，這顆Repeat 半月包停留在模特兒肩上時格外顯眼。

▲多開口拉鍊體現鮮明Y2K特質。（圖／品牌提供）

許多精品會在創作過程中，翻找資料庫靈感並注入全新靈魂，這次Versace也不例外，將2000 年代初打造的經典肩背包再次進化，多開口拉鍊體現鮮明Y2K特質，緊接著融入這些年來被廣泛運用的Medusa 立體女神頭飾，成為垂墜的拉鍊扣，產生晃動感，為這顆包款帶來強烈辨識度。

▲Versace Repeat 亮白色鉚釘肩背包；黑色流蘇小半月包。（圖／品牌提供）

並一口氣以堇紫色、亮白色以及黑色款強勢登場，同時不再讓小包專美於前，這回還帶來大尺寸或是極具分量感的可拆流蘇款式，伴隨可調整長度的肩帶和半月形輪廓，無論男女皆可完美應對日常穿著，成為服飾造型的一部分。