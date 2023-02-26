義大利人送含羞草祝婦女節快樂　奢華鑽石版更惹人愛

▲模特兒佩戴DAMIANI靈感源自含羞草的全套Mimosa珠寶。（圖／Damiani提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

每年3月8日為國際婦女節，義大利人在這天通常會送女性含羞草花，慶祝女性在社會、經濟與文化方面的成就與貢獻，而應景的奢華版含羞草，則首推義大利珠寶品牌DAMIANI靈感源自此植物的Mimosa系列，運用形狀與切工各異的美鑽以馬賽克式排列演繹其纖長葉瓣與花朵樣貌，看來巧妙交錯排列其實達到完美平衡，是日常容易搭配的設計。

▲DAMIANI Mimosa 18K白金鑲鑽項鍊（左）139,300元，Mimosa 18K金鑽戒 97,700元。





▲DAMIANI Mimosa 18K白金鑲讚手環264,000元，鑽戒169,000元。



DAMIANI Mimosa系列包含戒指、手鍊、耳環、項鍊和腕錶，最入門的戒指有環繞雙圈或三圈設計，錯落的美鑽在指間閃閃發亮，另有中央為貴重彩色寶石而旁襯含羞草概念美鑽的戒指；珠寶錶也延續此設計概念，全鑲鑽面盤配上不規則排列寶石的外圈，彰顯個性美。

▲DAMIANI Mimosa 18K白金鑲鑽腕錶，876,000元。

幸運草則是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的經典符碼，創辦人夫婦的侄子Jacques Arpels經常在他的後院採摘四葉草送給員工，作為好運的象徵，1920年代此圖騰即出現在品牌的檔案中，1968年發表皺褶型的黃K金製成、金質圓珠鑲邊的20枚四葉幸運草圖騰Alhambra長項鍊，開啟此系列傳奇，品牌精選寶石為珠寶增色，是珠寶迷不會錯過的經典之作。

▲模特兒戴梵克雅寶Vintage Alhambra紅玉髓長項鍊20枚墜飾款580,000元，5枚墜飾手鍊144,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）