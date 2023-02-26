fb ig video ETtoday search mobile

凱亞葛柏頂可樂罐捲髮登封！重現傳奇超模造型　媽媽驕傲「我太愛了」

>

實習記者蔡孟廷／綜合報導

傳奇超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）的女兒，凱亞葛柏（Kaia Gerber）日前登上《i-D》的春季封面，成為第三位封面人物，她在頭上捲著可樂罐的造型，穿著Gucci 2023春夏大秀造型，讓人想起另一位超模黑珍珠娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）在1991年時拍攝過的照片，辛蒂克勞馥更幽默轉發：「如果妳需要髮捲，妳可以直接跟我借嘛！」

本次的主題圍繞著好萊塢頌歌（Ode of Hollywood）而展開，鏡頭下她化為復古的好萊塢女伶，穿上Alexander McQueen純白網紗荷葉邊馬甲洋裝，在草地上恣意的伸展肢體，盡情展現自在與悠閒。除了優雅、放鬆的造型之外，怪奇浮誇對她而言也是輕而易舉，穿上Loewe極富超現實主義的火鶴洋裝，頂著一顆復古的Mr. Kenneth髮型，仍是完美駕馭。

▲凱亞穿上澎裙，彷彿上岸的人魚；穿上超現實火鶴洋裝，頂著復古髮型也不顯得她奇怪。（圖／翻攝自IG@bw.celebrities）

▲凱亞穿上澎裙，彷彿上岸的人魚；穿上超現實火鶴洋裝，頂著復古髮型也不顯得她奇怪。（圖／翻攝自IG@bw.celebrities）

做為Alaia的春夏形象大片主角，凱亞如雕塑般的身型，即使時隔數月，再一次穿上對於身材近乎苛求的透視緊身洋裝，她也絲毫沒有顯出一絲不自在，而是將衣服穿出遠超出它的價值。

Bottega Veneta自帶的高級感與垂墜感與她個人氣質更是無比貼合，用全部黑白的照片將顏色產生的干擾降至趨近於零，這樣更挑戰模特兒的表現力。對於她這次的表現，身為超模的媽媽驕傲表示：「我太愛這些照片了！」

▲完美的身材讓凱亞能夠同時駕馭Alaia的浮誇與Bottega Veneta的恬靜，連媽媽都大讚。（圖／翻攝自IG@kaiasource）

▲完美的身材讓凱亞能夠同時駕馭Alaia的浮誇與Bottega Veneta的恬靜，連媽媽都大讚。（圖／翻攝自IG@kaiasource）

►安雅泰勒喬伊「蓋被子」登紅毯！　鄭浩妍抹胸禮服高級感噴發

►Kendall比基尼照「手部異常」疑P圖失誤　閨蜜Po「畫面」替她澄清

關鍵字：

Kaia Gerber, Cindy Crawford, Gucci, Bottega Veneta, Alaia, Alexander McQueen, Loewe

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

最容易吃「感情虧」的3大星座！Top 3平時很理性，讓人猜不到

最容易吃「感情虧」的3大星座！Top 3平時很理性，讓人猜不到

爆準！口渴喝哪一杯？「5杯飲料」秒測你的真實性格

爆準！口渴喝哪一杯？「5杯飲料」秒測你的真實性格

陳妍希染金髮化身西洋辣妹　同框陳喬恩拍閨蜜大片　網呼：認不出！

陳妍希染金髮化身西洋辣妹　同框陳喬恩拍閨蜜大片　網呼：認不出！

陳喬恩穿11萬LV娃娃裝減齡　斜背Logo小包更俏麗 看似溫柔、其實很難征服的3大星座！Top 1自我保護意識超強 全台最大HOLA Outlet來了！全年優惠3折起，還能挖寶驚喜絕版品 家裡總是一團亂？6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨 犯錯後就愛裝傻的3大星座！Top 1習慣被稱讚，還要維護自己面子 蔡依林「腰線全都露」現身米蘭時裝周，颯氣性感堪稱女王等級 第一眼看見「書」還是「嘴唇」？　測出你的隱藏性格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面