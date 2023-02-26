凱亞葛柏頂可樂罐捲髮登封！重現傳奇超模造型　媽媽驕傲「我太愛了」

實習記者蔡孟廷／綜合報導

傳奇超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）的女兒，凱亞葛柏（Kaia Gerber）日前登上《i-D》的春季封面，成為第三位封面人物，她在頭上捲著可樂罐的造型，穿著Gucci 2023春夏大秀造型，讓人想起另一位超模黑珍珠娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）在1991年時拍攝過的照片，辛蒂克勞馥更幽默轉發：「如果妳需要髮捲，妳可以直接跟我借嘛！」

本次的主題圍繞著好萊塢頌歌（Ode of Hollywood）而展開，鏡頭下她化為復古的好萊塢女伶，穿上Alexander McQueen純白網紗荷葉邊馬甲洋裝，在草地上恣意的伸展肢體，盡情展現自在與悠閒。除了優雅、放鬆的造型之外，怪奇浮誇對她而言也是輕而易舉，穿上Loewe極富超現實主義的火鶴洋裝，頂著一顆復古的Mr. Kenneth髮型，仍是完美駕馭。

▲凱亞穿上澎裙，彷彿上岸的人魚；穿上超現實火鶴洋裝，頂著復古髮型也不顯得她奇怪。（圖／翻攝自IG@bw.celebrities）

做為Alaia的春夏形象大片主角，凱亞如雕塑般的身型，即使時隔數月，再一次穿上對於身材近乎苛求的透視緊身洋裝，她也絲毫沒有顯出一絲不自在，而是將衣服穿出遠超出它的價值。

Bottega Veneta自帶的高級感與垂墜感與她個人氣質更是無比貼合，用全部黑白的照片將顏色產生的干擾降至趨近於零，這樣更挑戰模特兒的表現力。對於她這次的表現，身為超模的媽媽驕傲表示：「我太愛這些照片了！」

▲完美的身材讓凱亞能夠同時駕馭Alaia的浮誇與Bottega Veneta的恬靜，連媽媽都大讚。（圖／翻攝自IG@kaiasource）