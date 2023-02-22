蔡依林露肚搭蓬裙　超浮誇登機裝秀天后氣勢　

▲蔡依林出發前往米蘭時裝周，她穿小可愛、蓬裙又搭牛仔破褲與粉紅羽絨外套登機很搶眼。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蔡依林（Jolin）昨晚現身機場，出發前往義大利，準備到米蘭時裝周看秀，她的登機裝造型很高調，身穿白色小可愛露肚，再搭白色蓬裙與破洞丹寧褲，外罩粉紅色的短版羽絨外套，浮誇裝扮讓人不注意也難，機場穿搭盡顯天后氣勢。





▲蔡依林登機造型的配件全出自寶格麗。

身為寶格麗大中華區品牌代言人，蔡依林登機造型的配件全出自寶格麗，包括品牌2023春夏的SERPENTINE POUCH祖母綠色小牛皮迷你手拿包、B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊，並戴上2023秋冬SERPENTI菱形金屬太陽眼鏡，如此用心搭配也洩露了此行目的，她將於24日參加寶格麗最新配件發表會，屆時會以何種造型吸睛令人期待。



▲蔡依林斜背的寶格麗Serpentine Pouch祖母綠色小牛皮迷你手拿包49,500元，她戴 B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊274,100元。



▲蔡依林戴的寶格麗Serpenti菱形金屬太陽眼鏡，33,400元。

私下蔡依林是編織高手，曾為姊姊編織類似Prada的洞洞包與洞洞帽受到矚目，精湛手藝讓網友驚艷不已，日前她與朋友出遊，特別貼出「編織秀」三字，因為兩人都背色彩亮麗的編織包，顯得活潑可愛。





▲蔡依林是編織高手，日前與朋友出遊一起背著編織包。（圖／翻攝jolin_cai IG）