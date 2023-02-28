復古迷必入手5款珍珠耳環　YSL經典標誌好帥氣、Jisoo同款是優雅代名詞

實習記者黃麗頻／綜合報導

時尚圈仍在復古風潮中行走，而珍珠耳環也成為這股懷舊風的大勢商品，珍珠帶給人優雅、高貴及純淨的感覺，掛在耳邊彷彿是偶然穿越的中古世紀歐洲少女，《ET FASHION》精選5款精品珍珠耳環，氣質非凡全靠它！

＃FENDI F Is Fendi 耳環

將品牌標誌「F Is Fendi」加入天然水晶，以鍍金金屬製成耳環的上方支架，下方偌大的珍珠，圓潤、晶瑩剔透，與經典圓形LOGO，一大一小相呼應，稍作浮誇的造型超級吸睛，能輕鬆點亮整體造型，FENDI女孩必入手。

▲FENDI F Is Fendi 耳環，NT$11,500。（圖／翻攝自FENDI官網）

＃SAINT LAURENT YSL珍珠金屬耳環

SAINT LAURENT一直給人帥氣的時尚氛圍，然而這款「YSL珍珠金屬耳環」卻充滿優雅之感，以YSL MONOGRAM經典LOGO，墜飾於圓潤無瑕的珍珠，一大一小的設計打破呆板、制式的珍珠概想，更讓品牌的核心理念注入其中。

▲SAINT LAURENT YSL珍珠金屬耳環，NT$12,350。（圖／翻攝自SAINT LAURENT官網）

＃LOUIS VUITTON CRUISER 耳環

LV這款CRUISER耳環，巧妙地將品牌LOGO融合其中，並加入現代風格元素，重新為經典造型注入新生機，正面綴有一顆珍珠，讓原先俏皮的耳環多了一絲高貴之感，而耳環設有三個扣孔，可自由調整懸掛位置，集聚優雅與方便。

▲LOUIS VUITTON CRUISER 耳環，NT$16,500。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）

＃DIOR TRIBALES 耳環

DIOR經典的TRIBALES耳環，設計靈感源自30 Montaigne系列，以純白珍珠作為耳環主體，綴以復古金色的經典CD LOGO，整體華麗而高雅，完美呈現「DIOR是優雅代名詞」這句話，Jisoo戴起來超級好看！

▲DIOR TRIBALES 耳環，NT$19,000。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__,DIOR官網）

＃CELINE BAROQUE TRIOMPHE 耳環

以極簡作為品牌核心的CELINE，也有推出珍珠耳環！僅以迷你版的經典凱旋門LOGO，綴以剔透、飽滿的珍珠，簡約的外型及低調的設計，讓人愛不釋手，而不規則的珍珠形狀更有叛逆的氛圍，不僅率性還超時髦！

▲CELINE BAROQUE TRIOMPHE 耳環，NT$26,000。（圖／翻攝自CELINE官網）