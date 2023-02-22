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李聖經跟金英光「情侶穿搭」超可愛！菱格紋戒指加項鍊裝飾細節更精緻

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記者李薇／台北報導

模特兒出身成功轉型演員的李聖經最近為新劇《原來這就是愛啊》站台，只見她身穿整套牛仔風格的洋裝，在腰間利用寬版腰帶展現出纖細腰身，腳踩黑色紐結低跟鞋，一頭長髮自然披肩，看起來超級顯嫩，就像是大學生一樣，完全看不出來已經32歲。

李聖經這次出席活動，看似連身裙的Alaia牛仔裙裝其實是兩件式的設計，上半身是連體衣形式，下半身則是自帶腰帶的半身裙，搭配在一起就像是整套連身裙，相當巧妙，腳踩的則是「夢幻婚鞋」Jimmy Choo的漆皮尖頭扭結高跟鞋，既正式又不會過於搶戲。

雖然身上的穿搭簡約，但細節絲毫不馬虎，李聖經在手指以及脖子上，都戴有CHANEL的戒指，COCO CRUSH經典菱格紋設計，辨識度超高，搭配同系列18K米色金項鍊，雙層鏈子設計中間穿過COCO CRUSH戒指，相當別出心裁，再疊搭白金長鍊，看起來更精緻。

搭擋李聖經出席的男主角金英光則是穿上了LOUIS VUITTON混合帆布皮革飛行員外套，黃色皮革與黑色帆布拼接設計相當繽紛，底下搭配水洗波浪紋牛仔布長褲，靛藍色布料經過水洗處理，呈現復古效果，最特別的是褲腳以波浪型剪裁締造玩味十足的魔幻廓型，是2023年春夏時裝秀的重點單品，也剛好呼應李聖經的牛仔風穿搭，很有CP感。

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關鍵字：

李聖經, 金英光, Alaia, Jimmy Choo, CHANEL, LOUIS VUITTON, 時尚, 穿搭

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