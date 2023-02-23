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倫敦時裝周／《還魂》黃旼炫、李毓芬挺進時裝周　MONCLER派對嗨翻

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記者王則絲／台北報導

MONCLER 20日晚間於倫敦正式開幕《THE ART OF GENIUS天才創藝大秀》，不走大秀、而是以展覽方式參與時裝周，廣邀世界各地橫跨時尚圈、娛樂圈、體育界、藝文界⋯⋯等領域的人士共襄盛舉，成就萬人空巷的盛況，亮點名人包括主演韓劇《還魂》男星黃旼炫、台灣女星李毓芬、歌手陳立農⋯⋯以及小賈斯汀夫婦都到場，現場盛大派對嗨翻。

▲MONCLER。（圖／品牌提供）

▲李毓芬以女神之姿來到MONCLER創藝大秀。（圖／品牌提供）

李毓芬這天穿著純白羽毛羽絨衣，流露霸氣出場；黃旼炫選以Moncler Genius與JW Anderson聯名的花朵夾克，街頭休閒的風格十分有型；小賈斯汀（Justin Bieber）老婆海莉比伯（Hailey Bieber）則是在迷你裙裝外罩上一件Moncler Genius和1017 ALYX 9SM合作的短款羽絨背心，襯托一雙超模辣腿。

▲黃旼炫 。（圖／翻攝自IG）

▲Hailey Bieber。（圖／達志影像）

▲韓星黃旼炫、小賈斯汀夫妻也到場參與盛會。（圖／翻攝自IG、達志影像）

繼去年70周年於米蘭大教堂舉辦盛大慶典，今年MONCLER移至倫敦舉辦創藝大秀，不像其他品牌一樣邀請嘉賓入座、觀賞模特兒走秀展演，而是透過精心打造的視聽空間，帶來精彩表演以及沉浸式互動展區。

▲MONCLER。（圖／品牌提供）

▲MONCLER創藝大秀上有各項精彩表演。（圖／品牌提供）

MONCLER自2018年推出Moncler Genius項目，至今仍持續拓展合作的領域，成為不同領域之間的橋樑，今年在倫敦時裝周，透過創藝大秀揭曉新願景，打造升級跨界共創平臺，並藉由展覽會場的9個空間，預告今年即將登場的9大合作項目，包括與靈魂歌姬Alicia Keys、甫接下LOUIS VUITTON男裝創意總監的潮流大神Pharrell Williams、Merceds-Bez、Palm Angels、FRGMT、adidas Originals、Salehe Bembury、JAY-Z以及Rick Owens的合作，每個系列的專屬展區都相當驚人，吸引群星嘉賓和民眾興奮觀賞、紀錄，隨著現場的多項表演，整場創藝大秀宛如盛大派對，一向酷酷的Rick Owens甚至被捕捉到在場內隨音樂擺動享受的模樣。

▲MONCLER。（圖／品牌提供）

▲MONCLER。（圖／品牌提供）

▲MONCLER。（圖／品牌提供）

▲MONCLER。（圖／品牌提供）

▲MONCLER一舉預告即將登場的9大Moncler Genius新合作。（圖／品牌提供）

►倫敦時裝周／全智賢生圖美翻網狂傳！BURBERRY新一季換人做亮點揭曉

關鍵字：

倫敦時裝周, MONCLER, 黃旼炫, 李毓芬, 小賈斯汀

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