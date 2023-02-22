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IKEA逾百項商品新低價！雙人床墊現省3500元、收納盒50元銅板入手

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記者王則絲／台北報導

IKEA每年都會重新審視產品流程，找出更具效率且可持續的方展方向，同時價格更低，打造雙贏局面；今年IKEA逾百項商品創下新低價，尤其是大件的家具種類，一省就省下數千元，可說是買越大省越多，其中雙人獨立筒彈簧床墊現省超過3,500元，小資一族最愛逛的銅板好物也更便宜了，居家萬用的收納盒只要一個50元銅板就能入手。

▲IKEA。（圖／品牌提供）

▲IKEA新低價。（圖／品牌提供）

▲FILLAN雙人獨立筒彈簧床墊原價15,490元，特價11,900元，現省3,590元；EKTORP三人座沙發原價15,900元，特價13,900元，現省2,000元。（圖／品牌提供）

越大件的家具優惠下來也省得更多，IKEA FILLAN雙人獨立筒彈簧床墊，原價15,490元，特價11,900元，現省3,590元；經典熱賣的EKTORP三人座沙發原價15,900元，現在特價13,900元，也省了多達2,000元，先前觀望許久沒下手的人，現在機會來了。

▲IKEA新低價。（圖／品牌提供）

▲IKEA新低價。（圖／品牌提供）

▲DOFTFUNKIA隔熱手套原價元79，特價59元；FABLER餐具3件組原價139元，特價99元。（圖／品牌提供）

小資一族們最愛的百元內銅板好物，價格不斷再創新低，包括廚房必備的DOFTFUNKIA隔熱手套原價79元，現在只要59元，且一組兩件裝更為划算；許多上班族帶便當必備的FJÄRMA折疊式保鮮盒這次也加入戰局，原價149元降至119元，非常有感！家中時常莫名消失的餐具們，也能趁這個時候補齊，FABLER餐具3件組原價139元，特價99元；另外，居家萬用的TROFAST兒童收納盒CP值本就破表，現在只需要一個50元硬幣就能帶回家，多買幾個放在家中收納使用，既實用又不心疼。

▲IKEA新低價。（圖／品牌提供）

▲TROFAST白色兒童收納盒原價55元，特價50元。（圖／品牌提供）

經典熱銷的RÅSHULT推車則是特別針對卡友推出優惠，搭配HÖGSMA砧板一起購入，合購價僅790元。

▲IKEA新低價。（圖／品牌提供）

▲RÅSHULT推車+HÖGSMA砧板原價978元，卡友合購價790元。（圖／品牌提供）

MUJI無印良品全台門市即日起至3月1日舉辦「惜物祭」活動，主要針對部分微瑕疵品項降低售價，祭出惜物價3折起，像是經典休閒鞋從原價699元來到399元，服飾、收納箱以及空氣循環風扇等品項都有新折扣，採用現代「藍染」技術將衣物重新染製的「Re MUJI」服飾系列等，都會依物品現場狀況提出3～7折的優惠價格。

▲無印良品。（圖／品牌提供）

▲MUJI 全台門市展開「惜物祭」活動 。（圖／品牌提供）

►無印良品「惜物祭」2／16全台開跑！　小白鞋399元、微瑕疵品項打3折

關鍵字：

IKEA, 低價, 銅板, 床墊

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