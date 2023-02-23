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男人最捨不得放棄的3大星座女！TOP 1滿滿溫柔攻勢、連缺點都包容

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文／C編　圖／偷偷藏不住官微

有些星座的女孩一旦愛上了，就讓人很難放手，魅力值爆棚，尤其是TOP 1的星座女性，可以說是柔情攻勢滿滿，讓另一半完全難以招架，超容易陷入她的溫柔鄉，就再也很難與其他女孩相處，當然是男人最捨不得放棄的第一名。

▲星座,金牛座,天蠍座,雙魚座,占卜。（圖／偷偷藏不住官微）

TOP 3：金牛座

金牛座的女人對愛情很忠誠，個性善良的她們喜歡穩定又踏實的生活，不喜歡變化和冒險，而且比起其他星座，她們很容易就獲得滿足，只要有家人跟朋友在一起，就會覺得甜蜜幸福，也會把家裡都安排得井井有條，可以說是生活最穩固的支柱，讓你在外打拼不用擔心各種狀況，當然會愛上這種舒適又愉快的生活。

▲星座,金牛座,天蠍座,雙魚座,占卜。（圖／偷偷藏不住官微）

TOP 2：天蠍座

天蠍座的女人愛恨非常強烈，對於另一半會毫不保留奉獻出自己的真心，同時也不介意對方的缺點，願意給予最大程度的包容，並且盡全力幫助對方，即使需要吃苦、過著不順遂的日子，她們也很能夠同甘共苦，可以說是「寶藏女孩」，只要懂得珍惜，愛情終有一天會撥雲見日，擁有幸福美滿的生活。

▲星座,金牛座,天蠍座,雙魚座,占卜。（圖／偷偷藏不住官微）

TOP 1：雙魚座

雙魚座的女人溫柔體貼，讓另一半總是有如沐春風的溫暖氛圍包圍，在愛情中她們習慣無怨無悔的付出，不管對方與自己所想是否存在差異，也會無條件的犧牲奉獻，完完全全的包容不足，而且個性相當浪漫又細心，總是會記得每一個節日，並且有儀式感的慶祝或是祝福，當然讓另一半沉溺在她的溫柔鄉無法自拔。

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關鍵字：

星座, 金牛座, 天蠍座, 雙魚座, 占卜

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