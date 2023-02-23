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Miu Miu二度聯名New Balance這次別錯過　Asics最新鞋款超誘人

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

2023年一到，又有許多運動品牌開始與精品品牌強強聯手，將時裝的美感結合機能工藝，不只能陪你馳騁運動場，更能成為穿搭的一部分，誰說漂亮就得受苦，這些運動鞋讓你輕鬆享受美麗。

New Balance x Miu Miu

Miu Miu在2022年被時尚搜尋平台Lyst評為年度品牌，除了低腰迷你裙之外，與New Balance的聯名更是功不可沒，兩個品牌結合自己擅長的風格，可愛中帶著叛逆的Miu Miu與鞋型圓潤憨厚的NB 574鞋款迸發出了意想不到的火花，今年延續著這股潮流，將水洗丹寧牛仔布做為鞋面，讓整體鞋款更具俏皮與活力。

New Balance x Miu Miu聯名系列鞋款2／20在台灣正式上市，於Miu Miu微風南山專門店、台中大遠百專門店與官網限量發售，沒搶到首波聯名，這次別再錯過。 

▲聯名鞋。（圖／翻攝自IG）

▲New Balance x Miu Miu聯名系列鞋款。（圖／翻攝自IG@miumiu）

Asics x Kiko Kostadinov

在2020年Kiko Kostadinov以開發團隊的形式為Asics提供鞋款設計指導後，此後每次Asics所推出的聯名都造成時尚迷們一陣瘋狂， 這次也不例外，僅僅是一張預覽圖就在IG上累積超越1.1萬讚，兩個品牌一同推出的全新鞋款「GEL-QUANTUM ZIENTZIA」更是睽違近兩年的正式聯名，鞋款將會在2／28在Kiko Kostadinov官網發售。

Mizuno x Hanon

Mizuno與Hanon這次的聯名以蘇格蘭周邊海域出沒的灰海豚為靈感，但這雙鞋早在2021年與日本職業足球隊名古屋鯨魚推出三方聯名時就已經現身，此次將Conterder鞋款改造為一條滿是傷痕的灰色鯨魚，在深淺不一的愛爾蘭海之中悠游，2021年就看上這雙鞋的粉絲千萬不要錯過。

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關鍵字：

Miu Miu, New Balance, Kiko Kostadinov, Asics, Hanon, Mizuno

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