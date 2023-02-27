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冬季酒糟肌狂發作？皮膚科醫師教改善3秘訣：洗澡時間也有關

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▲▼ 皮膚科醫師教改善冬季酒糟肌3秘訣。（圖／翻攝pexels,IG）

▲皮膚科醫師教改善酒糟性皮膚炎秘訣。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、unsplash）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝pexel

酒糟性皮膚炎又稱為玫瑰斑（Rosacea），是一種常見的皮膚發炎性疾病，會伴隨著泛紅、發癢、發熱、脫皮、粗糙、血管擴張等症狀，其實不少人都是患者。在小紅書上擁有高人氣的皮膚科醫師簡丹更指出，冬季裡酒糟狀況加重是很常見的，這是因為天氣乾、室內外溫差大、使用空調的頻率高，而讓皮膚變得非常敏感，更容易受到外界的刺激。她也特別分享3大秘訣，能有效緩解酒糟性皮膚炎的發作。

＃降低室溫

簡醫師建議，室內如果有開暖氣、熱空調，最好不要超過攝氏28度，減少室內外溫差對皮膚的刺激。

▲▼ 皮膚科醫師教改善冬季酒糟肌3秘訣。（圖／翻攝pexels,IG）

＃減少洗澡的時長

尤其是天氣寒冷的冬天，很多人不僅洗澡水溫較高，還很愛泡熱水澡，這樣會讓皮膚過度的接受熱，同時也接受潮濕的刺激，會讓皮膚失水，容易帶來一些波動。

▲▼ 皮膚科醫師教改善冬季酒糟肌3秘訣。（圖／翻攝pexels,IG）

＃可以增加保溼乳霜的使用

可以將保濕乳汪的使用次數提高到一天用3～5次。如果玫瑰痤瘡比較嚴重，從早到晚都有明顯的持續性紅斑和發燙的話，簡醫師表示可以吃一些抗發炎的藥物，像是去氧羥四環素(Doxycycline)等來進行治療，但如果更嚴重的話，建議就要及時就醫了。

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關鍵字：

保養, 護膚, 酒糟性皮膚炎, 酒糟, 玫瑰斑, 改善, 緩解, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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