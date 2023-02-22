營養師曝「野餐飲食熱量圖鑑」，跟著挑不怕胖

▲野餐挑對食物也能均衡健康。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

即將迎來228連假，正是出遊賞花的好季節，營養師余朱青分享，若能在盛開的櫻花樹或是在一片綠油油草地上野餐，更是浪漫指數滿點，那麼野餐適合吃什麼呢？讓營養師教你怎麼吃。

外出遊玩賞花，當然少不了野餐，那麼什麼食物適合野餐呢？營養師余朱青建議，可以在家自製一些簡單的沙拉或是三明治，若是嫌麻煩，也有很多方便的外食可以採買，營養師也貼心提供製作起來簡單又美味的野餐料理給大家。

#生菜沙拉

營養師余朱青提到，凱薩沙拉、舒肥雞胸肉沙拉、海鮮沙拉都是不錯的選擇，不過要提醒大家，醬汁一定要另外分裝，要吃的時候才淋上去，才能吃到爽脆的口感，而且醬汁熱量高，選擇上也要留意。

#三明治

方便外出攜帶的主食非三明治莫屬了，像是雞蛋沙拉三明治、燒烤牛肉潛艇堡、總匯三明治等，可根據個人的飲食喜好來挑選三明治的口味，除了搭配吐司麵包，也可以選擇貝果、巧巴達、佛卡夏等不同口感的麵包。

#甜點

杯子蛋糕、瑪德蓮、可麗露等小份量的甜點好攜帶也好拿取，吃起來也不會太有負擔，又能滿足對餐後想來點甜點的渴望。

#水果

小番茄、無籽葡萄，或是切好的芭樂都是很好的野餐水果，吃起來方便，也不太容易弄的黏膩不好清潔。

#飲料

氣泡水、無糖茶飲都很適合搭配上面的餐點，若是想要更有浪漫的氣氛，無酒精的氣泡風味飲、水果茶，再搭配自備的玻璃杯，保證喝起來會更美味。

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）