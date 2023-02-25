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時髦人都懂穿機能服！飛行外套加上飄帶變可愛　Issey Miyake簡單即美

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

機能感做為時尚圈永恆不敗的元素之一，今年也有越來越多品牌開始將機能感融入設計之中，Miu Miu讓機能感再一次出現在伸展台上，一秒讓大家回到90年代，Simone Rocha用抽繩將飛行外套重新塑型，注入女性感與無盡浪漫，Issey Miyake用最擅長的獨特剪裁，為日常外套增加儀式感。

Miu Miu

機能與未來感是2023春夏秀場最重要的主題，Miu Miu捨棄了長久以來所創造的甜美女孩形象，反而是追本溯源，回到90年代品牌創立之初，以叛逆、簡約的設計，讓俐落的都會少女躍然紙上，讓你無論是甚麼天氣都能穿著Miu Miu。

Simone Rocha

男裝加入Simone Rocha後，品牌的設計也不只有浮誇的浪漫，同時也包含陽剛的機能感，將象徵男性的飛行外套改為短款剪裁，加上抽繩飄帶，讓穿著者能夠自由改變外套的形狀，同時也為整件陽剛的單品增加蓬鬆、溫柔的陰柔氣質。

▲機能外套（圖／翻攝自IG）

▲短款剪裁的飛行外套，加上抽繩設計增加陰柔氣質。（圖／翻攝自IG@simonerocha_）

Issey Miyake

作為與Prada一同被視為時裝機能布料的開山祖師，Issey Miyake每年都用品牌研發出的獨特布料，以能夠水洗、容易打理的特性，讓每個喜歡時尚的懶惰蟲們愛不釋手，今年也不例外，肩部獨特的公主袖與收腰設計，為日常款增加滿滿細節。

▲公主袖加上機能面料，雙拉鍊的設計讓日常款也超時尚。（圖／翻攝自Issey Miyake官網）

▲公主袖加上機能面料，雙拉鍊的設計讓日常款也超時尚。（圖／翻攝自Issey Miyake官網）

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關鍵字：

Miu Miu, Simone Rocha, Issey Miyake

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