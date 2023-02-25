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口罩解禁！彩妝終於可以買起來　必Pick清單24H不脫妝

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

口罩禁令已經大幅解除，女孩開始把妝容找回來了！以下就盤點多款大勢彩妝新品，快把2年前那些已經過期的單品清一清，準備入手最新最潮的款式了，從妝前、粉底到眼妝通通都有，快趁現在及早買起來。

＃妝前：嬌蘭 24K純金保濕持妝凝露

▲嬌蘭,心機彩妝,ADDICTION,媚比琳,YSL,植村秀,彩妝,。（圖／品牌提供）

被譽為「最奢華妝前」的24K純金保濕持妝凝露，裡面添加24K純金成分，透明凝露質地可以迅速為肌膚保濕潤澤，幫助後續底妝更為服貼，而且非常適合趕時間的人，沒空做好妝前保養的狀態下，這一瓶就可以輕鬆搞定，直接擁有完美肌底狀態，跟脫妝說掰掰。

＃粉底：MAQuillAGE心機彩妝 水蜜光奶霜氣墊

▲嬌蘭,心機彩妝,ADDICTION,媚比琳,YSL,植村秀,彩妝,。（圖／品牌提供）

日系底妝的精緻度總是不會讓粉絲失望，繼2022年推出「牛奶粉底」大受好評之後，心機彩妝2023年再度推出水蜜光奶霜氣墊，裡面蘊含高保濕精華的粉底成分，可以迅速在臉上打造具有光感的奶霜般「詐欺素肌」，同時打造長時間續航力，24H妝容不斷電。

＃眼線：媚比琳 36H極限持久激細抗暈眼線液

▲嬌蘭,心機彩妝,ADDICTION,媚比琳,YSL,植村秀,彩妝,。（圖／品牌提供）

以「油眼皮救星」姿態亮相的36H極限持久激細抗暈眼線液，擁有0.01mm超激細筆尖，可以輕鬆描繪出大師級眼妝效果，不僅拉眼尾也不會手震，描繪內眼線也可以輕鬆上手，一次5個顏色從黑到咖啡色、紅棕色通通有，能滿足各種不同眼妝需求的女孩。

＃睫毛：ADDICTION 魅癮超濃密睫毛膏

▲嬌蘭,心機彩妝,ADDICTION,媚比琳,YSL,植村秀,彩妝,。（圖／品牌提供）

現在日系正夯彩色睫毛膏，尤其是甜美的梅果色搭配紅色系眼妝，簡直充滿春季的繽紛浪漫，而且完全不會讓人有過於強列的眼神效果，能夠帶出具有溫柔可愛的甜美妝容，魅癮超濃密睫毛膏總共推出限定三色，想要跟上日系最新妝感立刻Pick起來。

＃唇膏：YSL 奢華緞面絨霧唇膏

▲嬌蘭,心機彩妝,ADDICTION,媚比琳,YSL,植村秀,彩妝,。（圖／品牌提供）

以北非摩洛哥作為靈感，YSL推出全新赤戀摩洛哥色選，其中，小黑管有3款新色，將磚紅色結合金色粒子，宛如馬拉喀什城金黃日落灑落在浪漫赤陶紅土上，絲絨粉霧感的唇妝效果帶來飽和輕盈的妝感，一抹就可以展現出百變風格。

＃定妝噴霧：植村秀 無極限控油定妝噴霧

▲嬌蘭,心機彩妝,ADDICTION,媚比琳,YSL,植村秀,彩妝,。（圖／品牌提供）

繼之前推出無極限持久定妝噴霧攻佔銷售冠軍寶座之後，3月再度推出控油款，可以說是噴的吸油面紙，在完妝後或是出油之後，全臉噴一噴就可以輕鬆打造無油光的輕盈妝效，特別適合需要外出時間長、進行戶外活動的人使用，可以讓妝容一整天都完美如新。

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關鍵字：

嬌蘭, 心機彩妝, ADDICTION, 媚比琳, YSL, 植村秀, 彩妝

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