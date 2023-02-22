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揭開好膚質秘密！2023「口碑隔離霜」盤點，肌膚自帶光

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▲▼防曬盤點。（圖／翻攝自IG、記者曾怡嘉攝）

▲想擁有漂亮的底妝，防曬隔離霜功不可沒。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／綜合報導

準備好迎接毒辣的夏日豔陽了嗎? 面對台灣炎熱潮濕的氣候，以及日益嚴重的空氣汙染與紫外線，必須隨時備戰，提升肌膚防禦力減少肌膚損傷與老化。想要維持美麗，外出絕對不可少了隔離霜，熱騰騰的新鮮貨一次讓你知道！

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲IPSA 全效輕透UV防曬乳，SPF50+/PA++++，30ml，1,450元。

富含植物萃取，防曬時同步修護曬後膚況，提升肌膚防禦力；擁有與IPSA人氣流金水同款的保濕超能成分，維持長效水潤不乾澀；清爽輕膚感的質地，不再受起屑致痘困擾，小巧一瓶即可幫肌膚打造無敵防護罩。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲FANCL 亮澤盈潤隔離霜，SPF25 /PA++，18g，990元。

以魔幻亮紫配方修飾暗黃膚色，一抹自然飾底提亮，針對肌膚乾燥、表情紋局部卡粉問題，則協同亮澤緊緻盈潤油，上妝同步注入保濕修護，輕薄的就像第二層肌膚。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 晶采防曬日霜，SPF50/PA++++，30g，2,600元。

SUQQU口碑隔離霜再升級，除了增加防曬商品本身的粉體技術，更一舉提升舒適度、保濕度，訴求10小時的保濕效果，同時更通過80分鐘耐水、耐汗測試。防曬也已不只是防曬品，除了基本功能更增加前、中、後香氛，防護肌膚同時讓你療癒身心。

關鍵字：

隔離防曬霜, 盤點

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