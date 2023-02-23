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慢性發炎容易發胖、引發疾病！營養師教吃6種「抗炎食物」

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▲▼營養師曝6種抗炎食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師推薦平時可多吃抗炎食物，幫助對抗、預防慢性發炎。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人生活型態改變，有些不良飲食、生活習慣，都讓身體處於慢性發炎的狀態，營養師沈夏冰就提醒，雖然慢性發炎不會立刻傷害身體，但會讓減肥變得更困難、加速老化，還會提高心臟病、癌症、老年癡呆和糖尿病等疾病的風險。他就推薦平時可在飲食中加入能降低身體發炎的6種食物，幫助對抗慢性發炎。


沈夏冰指出，想要抗炎就需要補充關鍵的營養素，像是Omega-3系列脂肪酸、單元不飽和脂肪酸、膳食纖維、鎂、鋅和維生素A、C、D，而植化素中的黃酮類也很重要，補對這些營養成分，才能幫助抵抗慢性發炎。像是下面6個食物就富含這些營養素。

＃青花菜

屬於十字花科類蔬菜的青花菜，營養價值很豐富，而且能降低致癌物毒性的異硫氰酸鹽含量也比較豐富。從營養價值來看，青花菜還有葉酸、鈣、維生素C、鉀，所以青花菜具有非常好的抗氧化和抗發炎效果。

▲▼營養師曝6種抗炎食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃番茄

番茄中的茄紅素含量很高，也有一定的維生素C，但維生素C怕熱，所以建議直接生吃番茄，可以最好的利用番茄，最大程度的保留營養素，美味還抗發炎。

＃橄欖油

橄欖油中含有大量的單元不飽和脂肪酸，不僅對心臟好，也是重要的抗炎成分。沈夏冰也提醒，初榨橄欖油最好以涼拌或低溫烹調使用，能最大程度的保留其中的植化素，像是搭配蔬菜沙拉、拿來拌涼菜都是比較推薦的用法。

▲▼營養師曝6種抗炎食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃堅果類

堅果富含蛋白質、優質脂肪酸和膳食纖維，尤其是有比較多的多元不飽和脂肪酸，還有維生素E，因此能幫助降低身體的發炎情況。

＃深海魚類

像是鮭魚、鮪魚、鯖魚、銀鱈等深海魚，含有豐富的礦物質，也是優質蛋白來源，而且還有豐富的Omega-3系列脂肪酸，擁有很強的抗發炎作用。

▲▼營養師曝6種抗炎食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃漿果類

像是草莓、藍莓、葡萄、奇異果等漿果類水果，含有豐富的膳食纖維、鉀、鎂，有些還含有花青素、黃酮類等營養素，擁有抗發炎和抗氧化的作用。

最後沈夏冰也提醒，凡事以適量為好，這些「抗炎食物」雖然有益健康，但也不是要你只吃這些食物，每天無節制的吃，建議把這些食物搭配到飲食中，保持均衡飲食、食物多樣性的原則，才是維持健康的最佳法則。

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關鍵字：

發炎, 慢性發炎, 抗炎, 改善, 預防, 食物, 飲食, 衰老, 減肥, 營養師

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