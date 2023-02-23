風・Luxury／潛水錶竟計時達3小時！　五十噚錶70周年大突破

▲Blancpain五十噚Tech Gombessa腕錶，896,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Blancpain於1953年推出首款現代潛水錶五十噚自動上鍊錶，憑藉著優異的防水、堅固的性能，被法國特種部隊採用，成為潛水錶中的經典之作。今年歡慶問世70周年，致敬錶款一波波，最新曝光為五十噚Tech Gombessa腕錶，沒有看錯，錶圈配置長達3小時的黑色陶瓷刻度圈，是專為長達3小時的技術潛水或離開飽和潛水系統所設計的專業錶款。

▲Blancpain五十噚於1953年問世，是首只現代潛水錶。

此款創新潛水錶，由Blancpain執行長 Marc A. Hayek，與「腔棘魚探險研究」（Gombessa Expeditions）創辦人 Laurent Ballesta共同研發，不僅慶祝五十噚錶70周年，也歡慶雙方合作10周年，著手為近距離拍攝稀有腔棘魚生態的潛水員，打造能計算潛水時間長達3小時的五十噚Tech Gombessa腕錶，面盤上綠色夜光的白色指針每3小時走完一圈，提醒潛水員氣瓶時間已到，而防水深度則不變，依然是300米防水。

▲Blancpain五十噚Tech Gombessa腕錶擁有47mm大錶徑，沒有錶耳，錶殼直接與橡膠錶帶相連。

Blancpain五十噚Tech Gombessa腕錶的外型設計也經過深思熟慮，以輕盈且高強度的23級鈦合金打造47mm錶徑的大錶殼，捨去了錶耳直接與橡膠錶帶相連，佩戴起來更貼手；而錶盤以斜傾設計搭配球形水晶鏡面，並搭配純黑色面盤，讓潛水員在水下能輕易讀取面盤資訊。

▲Blancpain五十噚Tech Gombessa腕錶透明錶背顯露13P8型自動上鍊機芯。

▲Blancpain五十噚Tech Gombessa腕錶成為「腔棘魚探險研究」潛水隊員的官方時計。



勞力士（ROLEX）則挑戰下潛最深的設計，去年底發布的第一只全鈦錶款Deepsea Challenge刷新紀錄，可防水至11000米的Deepsea Challenge，實際上通過額外的壓力測試達防水深度13750米，被錶迷封為「海皇」，擁有50毫米大錶徑、厚度達23毫米，比當年實驗型腕錶輕30%，水晶鏡面也變得更為纖薄，配備排氦閥門及Ringlock系統，時標與指針覆上Chromalight 夜光物料，能夠散發持久藍色光芒。

▲勞力士Oyster Perpetual Deepsea Challenge（蠔式恒動深海挑戰型）腕錶，防水深達11,000 米，864,000元。（圖／勞力士提供）

