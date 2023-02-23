米蘭時裝周／宋慧喬神顏合體許光漢！FENDI百褶裙、多口袋包大玩浪漫龐克

▲宋慧喬（右）與許光漢為FENDI秋冬23系列女裝大秀合體。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

記者鮑璿安／台北報導

韓星宋慧喬與許光漢的超強同框照已經在社群上洗版一輪，來自米蘭時裝周首日登場的 FENDI秋冬23系列女裝大秀，兩人身為品牌大使受邀看秀，而秀上還有哪些精彩看點？此次圍繞品牌標志二元性的概念，男士精裁版型與傳統面料加以女性化的詮釋，全新包款也紛紛強勢登場。

▲灰色、淺藍色基調的工作裝。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

「一切始於Delfina，她對FENDI的詮釋方式優雅且別致，讓我著迷。」Kim Jones這樣介紹，以品牌家族第四代傳人、現任珠寶創意總監Delfina Delettrez Fendi為靈感，擅長的二元性精神，創造出51套現代與古典碰撞的精彩造型。越發可見Kim Jones對於女裝操作的成熟性，男士精裁版型與傳統面料加以女性化的詮釋，肩膀鏤空的巧思使寬鬆剪裁的開衫多了穿透感，專注呈現肌膚本身；剪裁俐落的披肩飾有長而深的衩口，露出綴滿亮片的內襯，都是驚喜所在。

▲貼合曲線的針織單品。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

這季不例外在資料庫中尋找新意，1996秋冬系列的印花圖案化作鑲嵌紋飾，靈感來源於Karl Lagerfeld繪制於1981年的百搭針織衫設計草圖。Kim Jones還說道：「該系列將固有結構破壞，但不失奢華感，其中包含對朋克文化的致敬，以及我本人對手工創作的欣賞，整體風格以時尚雅緻為主。我至今還記得上班第一天的Delfina身穿藍色與棕色套裝，給我留下深刻印象。」因此許多工作裝的搭配讓人眼前一亮，像是翻領夾克下藏入百褶裙元素，同時搭配皺褶感強烈的褲裝，非常適合日常。

▲包款部分以FF logo以及Baguette多口袋元素為設計重點。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

全新推出的FENDI Multi包款，可在兩種獨特闊形間自由切換外觀，折疊化作晚宴包款，藉此體現品牌二元性質；而另一款FENDI C’mon，同樣具備這種簡約感。