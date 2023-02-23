孫芸芸沐浴照曝光　享受花瓣浴、品美酒好愜意

▲孫芸芸不僅打扮時尚，對生活品味也極為講究。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸的時尚品味備受肯定，她也是生活風格大師，熱愛布置居家空間，最新傑作便是她在澳洲的豪宅，她不吝分享增添生活情調的方法與小道具，與好友共同成立生活風格網站「Inattention」傳遞美學概念。近日她更大方曝光泡澡照，一雙招牌美腿泡在灑滿花瓣的泡泡水中，浴缸架擺放著美酒、無花果、蠟燭，非常享受。





▲孫芸芸露美腿分享泡澡療癒配方。（圖／翻攝inattention_official IG）

孫芸芸透露泡澡是她最享受且不被打擾的Me Time，她認為生活再忙，也要與自己好好相處，淨化沐浴儀式即為很好的療癒方式，因為能在這個私密的獨處時刻，靜靜地關注內心世界，擁抱自己赤裸而真實的樣子；除了心靈層面，泡澡還能舒緩全身緊繃的肌肉、促進新陳代謝與血液循環，成為她最喜愛的放鬆方式。





▲孫芸芸在澳洲生活的日子，經常到海邊曬太陽維持小麥肌膚色。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

講究儀式感的孫芸芸，泡澡時會使用香氛蠟燭、精油、浴鹽，有時加上一些新鮮花瓣，沉浸在芬芳香氣的花瓣浴中，浴缸架上還擺放著美酒、無花果可隨時品嘗，沐浴時一邊聽著音樂、翻著讀物，愜意極了。



★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。