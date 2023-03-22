「脫罩」焦慮症上身！醫美人潮增　晶亮瓷雕塑下顎線打造Ｖ臉夯

▲不想被冠上「罩騙」之名，自認美中不足的民眾紛紛求助醫美，需求則以V臉拉提為大宗。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／台中報導

疫情穩定，睽違800多天，台灣終於迎來口罩解封，但放眼望去路上行人仍戴著口罩，到底是防疫考量，還是另有隱情？「戴2年多習慣了，也可以遮住臉上的小瑕疵」、「忘記刮鬍子也不會被發現，順便遮雙下巴修飾臉型」，當了近3年的蒙面俠，一時之間要以無罩示人，民眾大多表示不習慣或少了安全感，也有人是擔憂原形畢露，因為對亞洲人來說，口罩確實能幫顏值加分。

▲口罩解封，但多數民眾仍選擇繼續戴著。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

聖宜診所吳南緯醫師表示，亞洲人的下頷骨大部分屬於比較後縮、比較寬的型態，大家會發現在戴上口罩後，反而可以適當地修飾下顎線的線條，以及下顎線比例不足的問題，造成現在媒體常常講到的「口罩帥哥、口罩美女」現象。

▲▼聖宜診所吳南緯醫師表示，亞洲人常有下巴後縮、比較寬情況。

不想被冠上「罩騙」之名，自認美中不足的民眾紛紛求助醫美，候診、諮詢人潮湧現，需求也從口罩時代的上半臉補強，變成整張臉，其中又以V臉拉提為大宗。吳南緯醫師指出，可以透過微整注射包括玻尿酸、晶亮瓷，使用一些填充物的方式，進行骨架調整，以及下顎線側臉的框架拉提，把原先不足的下顎線線條，與骨架後縮的問題，做出根本性的調整。

▲晶亮瓷深層注射可雕塑臉部輪廓；淺層注射則幫助刺激膠原蛋白新生。

至於晶亮瓷與玻尿酸有何不同？吳南緯醫師進一步說明，晶亮瓷是一種生物軟瓷CaHA的填充劑，FDA核可具有良好生物相容性與可分解性，同時也具有很好的支撐性和拉提功能。在注入肌膚後會形成具支撐性的支架，也提供新生膠原蛋白在組織中生長的空間。材質質地支撐性及彈性好、延展性佳， 施打打進皮膚組織後，能夠持續刺激膠原蛋白增生，所以維持的時間會比玻尿酸久一點。

▲拒當罩騙型男正妹，醫美Ｖ臉拉提正夯。

另外，他更提到晶亮瓷除了用於深層注射，重建骨架支撐，填補臉部輪廓與下顎線之外，也能透過正確稀釋打在淺層組織，運用超稀釋打法將面部做平鋪，讓皮層由內到外進行膠原蛋白的增生跟刺激，除了產生填充的效果，膚質跟細紋的改善也非常明顯。

▲醫美療程須慎選醫師與診所，術前充分溝通與瞭解，才能安全安心變美。

晶亮瓷療程時間短、副作用低、方便好照顧，令愛美人士趨之若鶩，但還是要慎選診所與醫師，術前充分溝通與瞭解，才能安全又安心地變美，甩開脫罩焦鬱症。