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H＆M宣布找MUGLER聯名春季登場！平價入手火辣女星都在穿的性感愛牌

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記者王則絲／外電報導

瑞典快時尚品牌H&M每年都會與時尚精品或是設計師推出聯名系列，每每都造成排隊搶購熱潮，然而今年時尚迷準備要搶的又是H&M跟誰的聯名呢？官方於近日公布最新消息，表示即將與以性感著名的MUGLER展開合作，全球火辣女星包括BLACKPINK、碧昂絲、杜娃黎波⋯⋯都是該品牌的粉絲，最快發售時間則將會落在春季。

▲H&M宣布與MUGLER聯名。（圖／翻攝自IG）

▲H&M宣布今年春季將推出與MUGLER聯名企劃。（圖／翻攝自官網）

H&M每年的設計師品牌聯名企劃都會引發民眾排隊搶購，由於疫情影響這幾年推出的時間不固定，讓粉絲們等了又等，近日H&M官方終於宣布，今年的聯名對象已確定是MUGLER，並在官網發布聲明消息，該系列將會由MUGLER現任創意總監Casey Cadwallader親自參與設計打造，體現MUGLER招牌的大膽與性感作風，而時間則預計落在今年的春季。

▲H&M宣布與MUGLER聯名。（圖／翻攝自IG）

▲杜娃黎波多次穿著MUGLER性感造型登台演出。（圖／翻攝自IG）

MUGLER創辦人Thierry Mugler於去年（2022年）離世，現由Casey Cadwallader擔任創意總監之職，延續品牌大膽、性感、強調女性身體曲線的設計路線，其中線條挖空的設計最具辨識度，前衛態度深獲女明星們的喜愛，包括性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）、泰勒絲（Taylor Swift）、知名超模、網紅們⋯⋯以及韓女團BLACKPINK，都不只一次穿上MUGLER的服裝，這回與H&M展開合作，將能讓時尚迷們以更親民的價格入手MUGLER高級時裝，將會帶來什麼樣性感的服裝，令人期待。

▲H&M宣布與MUGLER聯名。（圖／翻攝自IG）

▲H&M宣布與MUGLER聯名。（圖／翻攝自IG）

▲H&M宣布與MUGLER聯名。（圖／翻攝自IG）

▲貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、凱莉珍娜（Kylie Jenner）、BLACKPINK也曾穿著MUGLER。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

H&M, HM, MUGLER, 聯名

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